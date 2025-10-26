Manovra 2026, chi guadagna di più dal taglio Irpef? Le simulazioni

Scopo principale della misura è infatti quello di alleviare, almeno in parte, gli effetti distorsivi dell’imposta basata sul meccanismo degli scaglioni. Tra le principali economie, l’Italia è l’unica a prevedere l’aliquota marginale più alta sia per i redditi che si posizionano appena sopra i 50mila euro sia per quelli più elevati.