Previdenza complementare, Previndai: "Detrazioni al 100% per Under 35"

“Nel celebrare i 35 anni di Previndai, non possiamo che guardare al futuro – dichiara Giuseppe Straniero, Presidente di Previndai – il nostro impegno è rivolto alle nuove generazioni: offrire agli under 35 un accesso facilitato alla previdenza complementare significa dare loro l’opportunità di costruire una sicurezza economica solida fin dall’inizio della carriera. È un investimento sul loro domani e, allo stesso tempo, sul futuro dell’intero sistema Paese”