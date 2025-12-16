“Campagna Amica per la Salute”, al Gemelli il primo mercato contadino

Il progetto innovativo è promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Fondazione Aletheia. Nasce a Roma ma è destinato a diventare un modello per altri ospedali italiani ascolta articolo

Nasce a Roma il primo mercato contadino all’interno di un ospedale, un progetto unico e innovativo destinato a diventare un modello, con l’Italia che ancora una volta si conferma Paese leader in Europa e nel mondo in fatto di cultura della sicurezza alimentare. Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ospita “Campagna Amica per la salute”, il progetto pilota promosso da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica insieme alla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Fondazione Aletheia che consolida così il rapporto tra cibo, prevenzione e salute. Numerose evidenze scientifiche dimostrano, infatti, come le scelte alimentari rappresentano uno dei determinanti più potenti nella prevenzione delle patologie croniche più diffuse. Un mercato contadino dentro un ospedale è un’operazione di forte valore pubblico perché si aprono spazi a un modello di consumo che promuove prodotti agricoli freschi, locali e non ultraformulati, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di stili alimentari più sani e consapevoli all’interno delle strutture sanitarie e nelle famiglie. Un’iniziativa che si pone di orientare le future politiche alimentari delle strutture pubbliche.

Cibo e salute La prima vera prevenzione dalle malattie, infatti, nasce a tavola, con un’alimentazione equilibrata basata sui principi della Dieta Mediterranea e il rifiuto di prodotti alimentari che hanno un impatto dannoso sulla salute, a partire proprio dai cibi ultraformulati. Secondo uno studio della Fondazione Aletheia, la cattiva alimentazione impone al nostro Paese un costo sanitario annuo di 12 miliardi di euro per affrontare patologie croniche non trasmissibili legate a scelte alimentari errate. In questo contesto, il modello della Dieta mediterranea si conferma un alleato prezioso: un autentico strumento di prevenzione in grado di ridurre l’incidenza di molte malattie e di migliorare, al tempo stesso, la qualità e la durata della vita. La collaborazione tra mondo medico e mondo agricolo si pone quindi come strumento essenziale per riportare al centro l’idea che la buona alimentazione sia, prima di tutto, una politica di salute pubblica.

Prevenzione inizia a tavola “Campagna Amica per la Salute è un modello di forte valore pubblico, che mette in contatto diretto cittadini, pazienti, visitatori, medici e personale sanitario con le imprese agricole del territorio”, ha affermato Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “È un esempio concreto di come la qualità delle filiere e la cultura della salute possano incontrarsi dentro una grande struttura ospedaliera universitaria e di ricerca, è un modo nuovo di intendere la prevenzione”. Gli fa eco il professore Antonio Gasbarrini, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Aletheia e Direttore Scientifico, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: “La prevenzione inizia a tavola, molto prima che negli ospedali quando il danno è già consumato il sistema sanitario può fare poco, è un dato clinico non un paradosso retorico. Abbiamo ormai a disposizione un patrimonio solido di conoscenze scientifiche, strumenti terapeutici efficaci e prove epidemiologiche inconfutabili. Ciò che manca non è la competenza, ma la determinazione: serve oggi il coraggio politico e culturale di dichiarare una vera e propria guerra ai cibi dannosi, senza compromessi e senza esitazioni".