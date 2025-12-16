Accordo Mercosur, Ue approva le clausole di salvaguardia

Approvate con 431 voti favorevoli, 70 astenuti e 161 contrari, le clausole sono uno dei punti chiave dello schema di intesa proposto dall'Ue. Il progetto di regolamento definisce le modalità con cui l'Unione potrebbe sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie sulle importazioni di alcuni prodotti agricoli considerati sensibili (tra cui pollame o carne bovina) provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, nel caso in cui tali importazioni siano ritenute dannose per i produttori europei

La Plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera alle clausole di salvaguardia proposte dalla Commissione per l'accordo tra Ue e Mercosur. Approvate con 431 voti favorevoli, 70 astenuti e 161 contrari, le clausole rappresentano uno dei punti chiave dello schema di intesa proposto dall'esecutivo europeo ma, al momento, il sì della maggioranza dei 27 è tutt'altro che certa. Nello specifico, il progetto di regolamento definisce le modalità con cui l'Unione potrebbe sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie sulle importazioni di alcuni prodotti agricoli considerati sensibili (tra cui pollame o carne bovina) provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, nel caso in cui tali importazioni siano ritenute dannose per i produttori europei.

Sulla decisione del Parlamento Ue si sono espressi gli eurodeputati del Pd. "Abbiamo sostenuto con convinzione la posizione negoziale del Parlamento Europeo sulla clausola di salvaguardia bilaterale dell'Accordo di Partenariato UE-Mercosur per i prodotti agricoli”, ha riferito la delegazione degli Eurodeputati dem al Parlamento Europeo. “Quanto approvato oggi in Plenaria è il risultato dell'importante lavoro negoziale che come Partito Democratico e come gruppo dei Socialisti e Democratici abbiamo portato avanti con il lavoro in Commissione Commercio Internazionale e Agricoltura, anche grazie al ruolo dei nostri due coordinatori, Benifei e Nardella”, hannoi aggiunto.

Eurodeputati Pd: “Basta ambiguità da Meloni”

"Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, non può più nascondersi”, hanno rimarcato. “Ci aspettiamo che il che il governo italiano si prenda le sue responsabilità, faccia la sua parte in Consiglio difendendo le proposte del Parlamento, e dicesse chiaramente al Paese se intenda bloccare, con i soliti stratagemmi e con una posizione assolutamente ambigua, frutto della totale divisione interna dei tre partiti di governo, l'iter istituzionale dell'Accordo Ue-Mercosur, oppure se voglia sostenere questo importante meccanismo di salvaguardia, che offre una protezione concreta al settore agricolo", hanno proseguito gli eurodeputati. "Grazie al nostro lavoro, come Parlamento abbiamo proposto di rafforzare il sistema di monitoraggio e di intervento, intensificando la cooperazione e lo scambio di dati tra Stati membri e riducendo la frequenza delle relazioni a cadenza trimestrale”, hanno sottolineato. E infine: “Allo stesso tempo, il Parlamento chiede maggiore attenzione alla qualità dei prodotti importati tramite un criterio di reciprocità per quanto riguarda i prodotti e le norme di produzione, si dimezzando le soglie per avviare indagini e si accelerano tempi e procedure, consentendo di attivare più rapidamente indagini e misure di salvaguardia provvisorie a tutela dei settori sensibili".

Lega Ue: "Con Mercosur tutele inadeguate per agricoltori e consumatori italiani"

Secondo la delegazione della Lega al Parlamento europeo, si tratta di "misure cosmetiche, senza soluzioni concrete". La clausola di salvaguardia "lascia aperte le questioni di fondo, non ci sono tutele adeguate per il settore agricolo e i nostri produttori, italiani ed europei", ha rimarcato il Carroccio. "In particolare, mancano garanzie sulla reciprocità degli standard, nonché un meccanismo per l'attivazione automatica della clausola", hanno ribadito. E ancora: "Il mercato europeo rischia un'invasione di prodotti a basso costo, che non rispettano gli standard fito sanitari, sociali e ambientali imposti dall'Ue ai nostri agricoltori. Per questo, la Lega ha votato contro, oggi, in plenaria a Strasburgo".