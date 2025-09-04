Accordo Ue-Mercosur, dalle tutele ai dazi: ecco cosa coprirà

I negoziati tra Ue e Mercosur (il mercato comune che unisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) sono iniziati 25 anni fa. In mezzo sono passati decine di governi e centinaia di dubbi e proteste che, da più parti, hanno preso di mira la potenziale intesa accusandola ora di invadere il mercato europeo di prodotti sudamericani, ora di non tutelare i parametri sanitari e ambientali dell'Unione. Nel 2019 l'accordo sembrava chiuso ma, complice anche l'ondata del Covid, i negoziati si sono arenati. Nel 2022, con il subentro di Inacio Lula a Jair Bolsonaro in Brasile, il dialogo è ripartito. L'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha infine dato una svolta alle trattative. Il 6 dicembre del 2024 i vertici dell'Ue, a Montevideo, hanno siglato l'intesa con i Paesi del Mercosur