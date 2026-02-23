Possono beneficiarne soltanto coloro ai quali manca un intervallo temporale non superiore a quattro anni, elevato a sette nel regime transitorio valido fino al 2026, per maturare il diritto alla pensione, sia essa di vecchiaia sia anticipata. Questo canale non può essere utilizzato per accedere ai trattamenti fondati sui meccanismi delle cosiddette “quote” (come 100, 102 o 103). La scelta di aderire resta su base volontaria e deve essere sancita tramite specifiche intese con le organizzazioni sindacali, definite sia nell’ambito di normali processi di riduzione del personale sia all’interno di procedure di licenziamento collettivo. L’isopensione non può invece essere utilizzata per conseguire trattamenti pensionistici legati ai meccanismi delle cosiddette “quote”.

Per approfondire: Pensioni, via libera dell’Inps alla ricongiunzione contributiva: ecco come funziona