Torna l’ora legale, 80 milioni di risparmi per minori consumi nel 2026

Il prossimo passo saranno ora le audizioni dei soggetti che saranno chiamati ad esprimere un proprio parere e presentare studi, ricerche e dati sugli effetti dell’ora legale permanente, Saranno ascoltati i rappresentanti di istituzioni, Autorità indipendenti, Commissione europea e Parlamento Ue, Organizzazioni internazionali operanti nel settore, associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e altri); associazioni dei consumatori ed esperti del settore provenienti dal mondo accademico o da istituti di ricerca.