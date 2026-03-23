La Commissione Attività Produttive analizzerà entro giugno impatti energetici, economici e ambientali, alla luce dei dati europei e nazionali. In arrivo audizioni di istituzioni, esperti e associazioni per valutare benefici e criticità della misura ascolta articolo

Il Parlamento sta valutando l'introduzione dell'ora legale permanente. Il tema torna d'attualità mentre si avvicina il prossimo cambio dell'ora, previsto per il 29 marzo. L'11 marzo la Commissione Attività Produttive della Camera ha approvato l'avvio di un'indagine conoscitiva "sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori". La proposta, presentata lo scorso novembre su impulso della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), di Consumerismo No Profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega), dovrebbe concludersi entro il 30 giugno.

Le origini della discussione in Europa e i benefici evidenziati Il dibattito nasce dalla consultazione pubblica lanciata nel 2018 dalla Commissione Europea, alla quale avevano partecipato 4,6 milioni di cittadini europei: l'84% si era espresso a favore dell'abolizione del cambio dell'ora. Nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva che lascia agli Stati membri la libertà di scegliere tra ora solare o legale permanente. Il processo, però, si è arenato a causa della pandemia e delle divergenze tra i Paesi, lasciando la questione sospesa. Il documento che avvia l'indagine conoscitiva sottolinea come tre ricerche presentate in sede europea concordino sul fatto che l'abolizione del cambio di orario e l'applicazione di unico sistema per l'intero anno comporterebbe un documentato risparmio energetico e un vantaggio per il mercato interno europeo e il trasporto.

L'ora legale in Italia L'ora legale fu introdotta in Italia per la prima volta nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, per far fronte alla scarsità di materie prime energetiche. Abolita nel 1920, venne reintrodotta durante la Seconda Guerra Mondiale e applicata in modo sistematico dal 1966. Secondo i dati ufficiali di Terna, tra il 2004 e il 2025 l'ora legale ha permesso un risparmio complessivo di oltre 12 miliardi di kWh, pari a circa 2,3 miliardi di euro.