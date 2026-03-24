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Cronaca

Ora legale sì o no? Come la pensano statunitensi ed europei

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La maggioranza di europei e statunitensi è favorevole ad abolire il cambio dell’ora, ritenuto poco utile e dannoso per il sonno. Negli Usa prevale l’idea di mantenere l’ora legale tutto l’anno, mentre in Europa manca accordo tra gli Stati su quale adottare

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