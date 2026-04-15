"Lo scenario internazionale è segnato da conflitti che feriscono l'Europa e il Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato al Quirinale davanti a una rappresentanza dell'Aeronautica in occasione del 103° anniversario di fondazione. Prima del discorso, Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti all'Arma. “Le fondamenta della convivenza pacifica, già provate da crisi numerose in diverse aree del mondo, sono oggi scosse ulteriormente e scosse nel profondo da atti di aggressione che violano sovranità e prescrizioni, anche le più elementari, del diritto internazionale, a partire da quello umanitario. In questo momento così travagliato - ha detto il presidente rivolgendosi ai presenti - appare più che mai necessaria la difesa con rinnovata fermezza dai valori sanciti dalla nostra Costituzione".

Mattarella: "Aeronautica a presidio delle istituzioni repubblicane"

Il presidente Mattarella ha poi lodato il lavoro dell'Aeronautica militare, "preziosa per il contributo che l'Italia intende fornire al ripristino della legalità internazionale nel rispetto reciproco tra le nazioni e su una loro ritrovata coesione". Mattarella ha quindi espresso "la riconoscenza della Repubblica per l'attività dell'Aeronautica" che ha raggiunto il suo 103esimo anniversario. "È un traguardo particolarmente significativo, avendo compiuto nel '46 il nostro Paese una scelta di libertà e democrazia. In questi decenni l'Arma azzurra ha corrisposto alle missioni definite dalle Costituzione con le sue caratteristiche di eccellenza tecnologica, costantemente rinnovate e curate, a presidio delle istituzioni repubblicane, ponendo la professionalità elevata che la caratterizza a servizio della comunità nazionale e internazionale".