Guerra Ucraina, raid russi su porto Odessa e stazione Zaporizhza. LIVE

Guerra Ucraina, raid russi su porto di Odessa e stazione Zaporizhza: almeno un morto. LIVE
Secondo quanto riferito dal vice primo ministro ucraino Kuleba, droni russi hanno attaccato lo scalo danneggiando banchine, magazzini, infrastrutture ferroviarie e strutture degli operatori portuali. Colpita anche la stazione di Zaporizhzhia-Live: ucciso un operaio ferroviario
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Secondo quanto riferito dal vice primo ministro ucraino Kuleba, droni russi hanno attaccato ll porto di Odessa danneggiando banchine, magazzini, infrastrutture ferroviarie e strutture degli operatori portuali. Colpita anche la stazione di Zaporizhzhia-Live: ucciso un operaio ferroviario.
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Mosca: "Droni ucraini nella regione di Samara, 2 morti"
A Syzran, nella regione di Samara, i soccorritori hanno recuperato i corpi di due persone dalle macerie di un condominio crollato a seguito di un attacco di droni ucraini. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Ministero per le Emergenze, citato dalle agenzie russe. In precedenza le autorità avevano riferito che nell'attaco erano rimaste ferite 12 persone, tra cui un bambino.
Kiev: "Drone russo colpisce stazione a Zaporizhzhia, ucciso un macchinista"
Nella notte del 22 aprile, un drone russo ha attaccato un'area di smistamento presso la stazione ferroviaria di Zaporizhzhia-Live, uccidendo un macchinista assistente. Come riportato da Ukrinform, lo ha reso noto su Telegram il vice primo ministro per la Ripresa e ministro dello Sviluppo comunitario e territoriale Oleksiy Kuleba. "La Russia ha attaccato la ferrovia - ha detto - Questa notte, un drone ostile ha attaccato lo scalo di smistamento della stazione di Zaporizhzhia-Live. Al momento dell'impatto, un treno con locomotiva elettrica si trovava sui binari. Il macchinista di supporto è rimasto mortalmente ferito. L'uomo è deceduto". L'autista è stato ricoverato in ospedale, ha aggiunto Kuleba. Anche le infrastrutture portuali di Odessa sono state oggetto di attacchi russi. Sono scoppiati incendi a seguito di raid di droni. Non ci sono state vittime. Moli, magazzini, infrastrutture ferroviarie e strutture dell'operatore portuale hanno subito danni, ha osservato il vice primo ministro.
Media: "Droni di Kiev hanno attaccato regione russa di Samara"
Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la città russa di Syzran e la regione di Samara. Lo riportano media russi su Telegram, dove foto e video sembrano mostrare diversi edifici residenziali danneggiati in città, in concomitanza con segnalazioni di detriti di droni caduti. Forti esplosioni sono state udite inoltre intorno alle 3 del mattino. La procura regionale ha affermato che 11 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite a seguito del crollo di uno degli ingressi dell'edificio.
La città ospita la raffineria di petrolio Syzran, tuttavia non sono giunte notizie secondo cui l'impianto è stato colpito. L'attacco giunge dopo che ieri le forze ucraine hanno colpito la stazione di distribuzione petrolifera di Samara, un impianto fondamentale per le infrastrutture di trasporto del petrolio del paese.
Ucraina, fonti: "Oggi possibile ok Ue anche a nuove sanzioni"
Gli ambasciatori degli Stati Ue potrebbero oggi dare il via libera anche al ventesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, oltre che alle modifiche al bilancio pluriennale che permetterebbero il prestito da 90 miliardi per Kiev. A quanto si apprende, il punto è stato aggiunto all'ordine del giorno del comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), e se dovessero essere soddisfatte le condizioni per procedere all'adozione della decisione sul prestito, gli ambasciatori saranno in grado di procedere anche con l'adozione del pacchetto di sanzioni. Entrambe le decisioni sarebbero adottate tramite procedure scritte separate, al termine delle quali se non dovessero esserci obiezioni le decisioni risulterebbero adottate. L'Ungheria e la Slovacchia avevano motivato i propri veti con il blocco delle forniture di petrolio tramite l'oleodotto Druzhba, di cui ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha annunciato la riparazione.
L’Ucraina verso l’Ue, le proposte alternative di Germania e Francia all’adesione di Kiev
Secondo il Financial Times, Germania e Francia avrebbero chiesto che all'Ucraina vengano concessi benefici "simbolici" in una fase di pre-adesione all'Ue, che escluda però i sussidi agricoli di Bruxelles e il diritto di voto. Posizioni che non soddisferebbero le speranze di Kiev di un'adesione accelerata in seguito a un potenziale accordo di pace con la Russia.
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Raid sulla stazione di Zaporizhzhia-Live: ucciso un operaio ferroviario
Droni russi sul porto di Odessa: danneggiate infrastrutture
Secondo quanto riferito dal vice primo ministro ucraino Kuleba, droni russi hanno attaccato ll porto di Odessa danneggiando banchine, magazzini, infrastrutture ferroviarie e strutture degli operatori portuali.