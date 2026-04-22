Russia, Zakharova: "Italia confusa dalla sua stessa propaganda"

"È ora di chiedersi da che parte della storia si trovi", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, in relazione alla convocazione dell'ambasciatore Alexey Paramonov alla Farnesina per gli insulti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da parte del conduttore tv Vladimir Solovyov

L'Italia è stata "confusa dalla sua stessa propaganda per anni" e dovrebbe chiedersi "da che parte della storia si trova". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la convocazione alla Farnesina dell'ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, in seguito agli insulti rivolti dal conduttore televisivo russo, Vladimir Solovyov, alla premier Giorgia Meloni.

"Mancanza di coscienza"

"Per anni sono stati confusi dalla loro stessa propaganda. Hanno permesso ai media occidentali, concentrati su Washington e Londra, di prenderli in giro", ha affermato Zakharova, citata dall'agenzia di stampa Ria Novosti, aggiungendo che la situazione legata alla convocazione del diplomatico russo "non è più solo una questione di doppi standard, ma di mancanza di standard e, la cosa peggiore, di mancanza di coscienza".

"Quando insultano il nostro Paese a livello governativo, dal loro punto di vista non solo è normale, ma noi non abbiamo alcun diritto di lamentarci", ha proseguito Zakharova. "Ma quando sono giornalisti, non funzionari o diplomatici, a esprimere il loro disappunto per il fatto che l'Italia fornisca denaro, armi e sostenga il regime di Kiev in ogni modo possibile, portando all'uccisione e al ferimento di bambini e alla morte di tanti civili, questo diventa motivo per convocare l'ambasciatore russo", ha aggiunto la portavoce, ribadendo che Mosca auspica comunque "un dialogo basato sul reciproco rispetto".