Nella notte raid russi in Ucraina hanno causato quattro morti: tre a Dnipropetrovsk e una donna di 77 anni a Zaporizhzhia. Attacchi con droni ucraini in Russia hanno provocato due morti, uno a Novokuybyshevsk e uno a Repyakhovka. Non si scusa il conduttore tv filo-Putin Solovyev, malgrado il richiamo della Farnesina all'ambasciatore russo. Il giornalista torna ad attaccare Meloni: "Sostiene i nazisti di Kiev, condivide le idee di Mussolini e aderisce ai crimini dell'Italia fascista". Zelensky la difende, i russi alla Biennale si dissociano
in evidenza
Nella notte, a Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, raid russi hanno causato tre morti e dieci feriti, secondo l’ultimo bollettino fornito dal governatore locale Oleksandr Ganzh. L'esercito russo ha colpito anche il villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, con bombe guidate, uccidendo una donna di 77 anni, come riferito dal capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, scrive l'Ukrainska Pravda. A Novokuybyshevsk, nella regione russa di Samara, un attacco con droni ha provocato un morto e alcuni feriti, riferisce il governatore della regione, Vyacheslav Fedorishchev. Un civile è rimasto ucciso e un altro è stato ferito in un attacco con droni delle forze armate ucraine contro un'abitazione nel centro abitato di Repyakhovka, nella regione russa di Belgorod. Lo ha reso noto il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov.
Zelensky parteciperà questa sera in presenza al vertice Ue informale a Cipro. Nel pomeriggio, inoltre, è atteso il via libero definitivo, attraverso la procedura scritta, al prestito Ue da 90 miliardi per Kiev.
Il ministro della Difesa cinese Dong Jun si recherà in visita in Russia e in Kirghizistan da oggi al 28 aprile, dove parteciperà alla riunione dei ministri della Difesa dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai a Bishkek.
Non si scusa il conduttore tv filo-Putin Solovyev, malgrado il richiamo della Farnesina all'ambasciatore russo. Il giornalista torna ad attaccare Meloni: "Sostiene i nazisti di Kiev, condivide le idee di Mussolini e aderisce ai crimini dell'Italia fascista". Zelensky la difende, i russi alla Biennale si dissociano.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Cremlino: "Gli europei inquieti per la nuova politica militare di Berlino"
Molti europei hanno certamente provato un forte senso di inquietudine leggendo la strategia militare tedesca, che mira a rafforzare l'esercito e individua la Russia come principale minaccia. E' quanto affermato dal portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov. "Credo che quando gli europei si imbattono in un linguaggio simile e vengono a conoscenza di questi piani, anche loro probabilmente provano 'brividi lungo la schiena'", ha osservato Peskov, in un commento a Vesti.
Italia-Russia, Solovyov attacca di nuovo la premier Meloni. VIDEO
Media slovacchi: "Il petrolio russo ha ripreso a fluire attraverso l'oleodotto Druzba"
Dopo quasi tre mesi il petrolio russo ha ripreso a fluire dallïUcraina verso la Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzba. Lo ha reso noto il sito del quotidiano DennikN.sk in seguito a quanto annunciato dal ministero dellïEconomia slovacco. Le forniture di petrolio russo verso la Slovacchia e l'Ungheria tramite oleodotto attraverso l'Ucraina erano state interrotte a gennaio in seguito all'attacco russo. "Attualmente, il petrolio viene ricevuto secondo il piano concordato", ha dichiarato la ministra Denisa Sakova. Il flusso di petrolio attraverso l'oleodotto Druzba è ripreso la notte scorsa, e di conseguenza Slovacchia e Ungheria hanno revocato il blocco del 20esimo pacchetto di sanzioni anti-russe e di un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina.
Paramonov sul caso Solovyov: "Opportuno contenere le emozioni"
Le parole del conduttore russo Vladimir Solovyov "sono state estrapolate dal contesto", ma "è difficile negare che, anche nella complicata fase attuale delle nostre relazioni bilaterali, sarebbe opportuno per ambedue le parti contenere le emozioni, mostrare pazienza e tenere maggiormente in conto la particolare sensibilità dei russi e degli italiani rispetto ad alcuni temi, per gli uni e per gli altri rilevanti, nonché del linguaggio utilizzato nella comunicazione reciproca". Lo afferma su Telegram l'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov, commentando gli esiti dell'incontro avuto ieri al ministero degli Esteri a seguito della convocazione per gli insulti indirizzati da Solovyov alla premier Giorgia Meloni. "Ciò andrebbe fatto anche qualora i rappresentanti di Russia e Italia abbiano motivazioni personali fondate, come in questo caso, per nutrire sentimenti negativi nei confronti dei capi di Stato e dei governi da essi guidati della controparte", ha aggiunto. "Mi è parso che i miei interlocutori abbiano concordato sul fatto che contatti regolari e non 'emergenziali', come in questo caso, potrebbero contribuire a prevenire incomprensioni e diverbi", si legge nel commento. "Per evitare momenti critici, invece di trarre conclusioni e muovere accuse deliberatamente manipolate ad hoc, sarebbe importante distinguere con maggiore chiarezza tra le valutazioni e le opinioni soggettive dei singoli cittadini, anche se sono punti di riferimento dell'opinione pubblica, e la posizione ufficiale dei rappresentanti dello Stato. È proprio questo l'approccio che Mosca ha sempre adottato e al quale tuttora si attiene".
Kiev: "Salgono a tre i morti in un attacco russo nel Dnipro"
"L'esercito di occupazione russo ha attaccato la notte scorsa Dnipro, danneggiando edifici residenziali e provocando incendi. Il bilancio dei morti è salito a tre persone. Altre dieci sono rimaste ferite". Lo hanno reso noto il il governatore locale Oleksandr Ganzh e il sindaco di Dnipro, Borys Filatov su Telegram, scrive l'Ukrainska Pravda.
G20, Mosca: "Usa ci hanno invitato a vertice"
La Russia e' stata invitata dagli Stati Uniti a partecipare "al massimo livello" al vertice del G20 che si terra' a Miami il 14 e il 15 dicembre. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Pankin, riporta Tass. A chi gli chiedeva chi avrebbe rappresentato Mosca all'evento, Pankin ha risposto che sarebbe stata fatta maggiore chiarezza con l'approssimarsi del summit.
Russia, Cremlino smentisce rimpasto di governo
Le voci su un possibile rimpasto di governo in Russia non sono attendibili. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, liquidandole in un'intervista al canale Yunashev Live come "un classico passatempo da canali Telegram".
Zelensky: "Trump, Xi e Modi convincano Putin a fermare la guerra"
"Penso che il presidente Trump, il presidente Xi, il primo ministro Modi e altri grandi attori nel mondo debbano dire a Putin che deve fermare questa guerra. Non possono dire all'Ucraina di fermare la guerra", perché "noi ci stiamo difendendo e non siamo gli aggressori". Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky", aggiungendo che "avere truppe straniere schierate lungo la linea di contatto renderebbe molto pericoloso per la Russia iniziare una nuova guerra. Hanno paura delle forze di supporto, delle basi e dei rappresentanti internazionali - aggiunge -. Se non abbiamo questa presenza, nessuna parola fermerà Putin". In un altro post il leader ucraino annuncia che sono stati "firmati tre importanti documenti di sicurezza con i Paesi del Medio Oriente: accordi sui droni con l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Questi si tradurranno in molti contratti diversi sia con il settore privato sia con quello pubblico dell'Ucraina".
Mosca: "Invitati a partecipare ai massimi livelli al G20 a dicembre a Miami"
La Russia è stata invitata a partecipare al vertice del G20 negli Stati Uniti al più alto livello, ma non è stata ancora presa alcuna decisione in merito. Lo ha dichiarato ai media il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Pankin. "C'è un invito a partecipare ai più alti livelli, ma vedremo più avanti, in prossimità della data", ha affermato Pankin, citato dall'agenzia Rbk. Il vertice del G20 è previsto il 14 e 15 dicembre 2026 a Miami. In precedenza, a marzo, il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, aveva dichiarato che non si prevedeva la partecipazione del presidente Vladimir Putin al vertice negli Stati Uniti. L'ultima volta che il presidente russo ha partecipato in persona al vertice del G20 è stato nel 2019, quando si è tenuto in Giappone. In quell'occasione il leader russo aveva incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel 2023 e nel 2024, la delegazione russa era stata guidata dal ministro degli Esteri, Serghei Lavrov. Nel 2025, Mosca era stata rappresentata dal vice capo dell'amministrazione presidenziale, Maksim Oreshkin.
Zelensky stasera alla cena dei leader Ue a Cipro
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa sera sara' ospite della cena dei capi di stato e di governo a Cipro dove si svolgera' il Consiglio europeo informale. Il leader ucraino sara' in presenza e non in video collegamento come era stato annunciato. Lo confermano fonti della presidenza cipriota.
Kiev: "Raid russo nella regione di Zaporizhzhia, uccisa una donna"
"L'esercito russo ha colpito il villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, con bombe guidate, uccidendo una donna di 77 anni". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, scrive l'Ukrainska Pravda. "Gli occupanti hanno distrutto anche abitazioni private, e l'onda d'urto e i detriti hanno danneggiato numerosi altri edifici", ha aggiunto la stessa fonte.
Governatore russo: "Nella regione di Belgorod un morto per i droni ucraini"
Un civile è rimasto ucciso e un altro è stato ferito in un attacco con droni delle forze armate ucraine contro un'abitazione nel centro abitato di Repyakhovka, nella regione russa di Belgorod. Lo ha reso noto il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Nel villaggio di Repyakhovka, un civile è stato ucciso a seguito di un attacco contro un'abitazione privata. L'uomo è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate", ha scritto Gladkov sulla piattaforma di messaggistica Max. Il governatore ha aggiunto che un parente della vittima è rimasto ferito.
Slovacchia: "Ripreso il flusso di petrolio dall'oleodotto Druzhba"
"A partire dalle ore 2:00 di oggi, è ripresa l'immissione di petrolio in Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba. Le forniture di petrolio procedono attualmente secondo il piano concordato". Lo ha annunciato la vice premier slovacca Denisa Saková sui suoi canali social.
Ucraina, media: “Principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa"
“È bello essere di nuovo in Ucraina”. Con queste parole il principe Harry ha salutato il suo arrivo a Kiev per una visita a sorpresa. La notizia è stata rilanciata dal Daily Mail, che su Facebook ha pubblicato una foto del figlio di Carlo III mentre scende dal treno accolto dalle autorità locali.
Ucraina, media: “Principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'Vai al contenuto
Governatore russo: "Un morto per i droni ucraini nella regione di Samara"
A seguito di un attacco agli impianti industriali di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara, una persona è rimasta uccisa e diverse altre sono state ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Samara, Vyacheslav Fedorishchev. "A Novokuibyshevsk, a seguito di un attacco contro impianti industriali, si registrano, secondo le prime informazioni, delle vittime. Una persona è rimasta uccisa", ha scritto il governatore su Telegram.
Media: "Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa"
"Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa". Lo scrive il Daily Mail su X postando una foto del figlio di re Carlo III mentre scende dal treno e viene accolto dalle autorità locali. "È bello essere di nuovo in Ucraina", ha detto Harry, stando a quanto riferiscono i media ucraini.
Zelensky atteso in presenza al vertice Ue informale di Cipro
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al contrario di quanto previsto nelle settimane scorse, parteciperà in presenza al vertice Ue informale a Cipro. La notizia, confermata da fonti Ue, è stata anticipata dai media locali. Zelensky è quindi atteso già questa sera alla cena dei 27 che si terrà ad Agia Napa, località balneare non lontano da Larnaca. Nel pomeriggio, inoltre, è atteso il via libero definitivo, attraverso la procedura scritta, al prestito Ue da 90 miliardi per Kiev.
Ucraina, tre morti in attacchi russi e ucraini
Secondo quanto riferito giovedi' dalle autorita' locali, attacchi russi hanno causato due morti e otto feriti in Ucraina, mentre la Russia ha comunicato la morte di una persona in un attacco ucraino. Dall'inizio della guerra, che dura ormai da quattro anni, Mosca ha lanciato centinaia di droni contro il suo vicino quasi ogni notte, e Kiev risponde regolarmente con attacchi in territorio russo. "Due persone sono morte e otto sono rimaste ferite. Una persona risulta ancora dispersa", ha scritto su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione regionale di Dnipro. Tra i feriti, due bambini di nove e quattordici anni sono stati ricoverati in ospedale, ha aggiunto Ganzha. Ha inoltre affermato che un condominio, un negozio e un'automobile sono stati colpiti nell'attacco a Dnipro. Nella regione sud-occidentale russa di Samara, un attacco ucraino ha causato un morto, ha dichiarato giovedi' su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Fedorischev. Frammenti del raid sono caduti sul tetto di un condominio a Samara e sulla strada, ferendo una persona che e' stata trasportata in ospedale, ha dichiarato Fedorischev. Il ministero della Difesa russo, nel frattempo, ha affermato di aver intercettato 154 droni ucraini.L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha causato centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati, diventando il conflitto piu' sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. I negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, sono in una fase di stallo dall'inizio della guerra in Medio Oriente.
Droni su stabilimenti industriali nel sud della Russia, un morto
Un attacco con droni è stato lanciato nella notte su alcuni stabilimenti industriali a Novokuybyshevsk, nella regione di Samara, nel sud della Russia. Il bilancio è di un morto e alcuni feriti. Lo ha comunicato - come riporta la Tass -il governatore della regione, Vyacheslav Fedorishchev: "È in corso un attacco da parte di droni nemici contro la nostra regione. A Novokuybyshevsk, a seguito dell'attacco contro gli stabilimenti industriali, secondo i dati preliminari, ci sono dei feriti. Una persona è morta".
Russi attaccano Dnipropetrovsk, colpito un grattacielo
Un attacco russo contro la città ucraina di Dnipropetrovsk ha provocato almeno sette feriti. E' stato colpito un grattacielo e sono stati danneggiati anche altri edifici residenziali. Lo ha riferito Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. Tra i feriti ci sono anche due bambine. I soccorritori sono al lavoro sul posto per spegnere le fiamme scoppiate in vari appartamenti.
Attacco ucraino su Sebastopoli, abbattuti 15 droni
Le forze russe di difesa aerea hanno respinto un attacco ucraino contro Sebastopoli, in Crimea. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il governatore Mikhail Razvozhayev precisando che gli obiettivi civili non hanno subito danni: "I nostri militari hanno nuovamente respinto l'attacco delle Forze Armate ucraine. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Secondo le informazioni fornite dal Servizio di soccorso di Sebastopoli, nessun obiettivo civile in città è stato colpito", ha scritto sui social.