Secondo quanto riferito giovedi' dalle autorita' locali, attacchi russi hanno causato due morti e otto feriti in Ucraina, mentre la Russia ha comunicato la morte di una persona in un attacco ucraino. Dall'inizio della guerra, che dura ormai da quattro anni, Mosca ha lanciato centinaia di droni contro il suo vicino quasi ogni notte, e Kiev risponde regolarmente con attacchi in territorio russo. "Due persone sono morte e otto sono rimaste ferite. Una persona risulta ancora dispersa", ha scritto su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione regionale di Dnipro. Tra i feriti, due bambini di nove e quattordici anni sono stati ricoverati in ospedale, ha aggiunto Ganzha. Ha inoltre affermato che un condominio, un negozio e un'automobile sono stati colpiti nell'attacco a Dnipro. Nella regione sud-occidentale russa di Samara, un attacco ucraino ha causato un morto, ha dichiarato giovedi' su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Fedorischev. Frammenti del raid sono caduti sul tetto di un condominio a Samara e sulla strada, ferendo una persona che e' stata trasportata in ospedale, ha dichiarato Fedorischev. Il ministero della Difesa russo, nel frattempo, ha affermato di aver intercettato 154 droni ucraini.L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha causato centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati, diventando il conflitto piu' sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. I negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, sono in una fase di stallo dall'inizio della guerra in Medio Oriente.