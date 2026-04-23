Ucraina, media: “Principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa"

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Il duca e la duchessa di Sussex sono stati in Australia per un viaggio di quattro giorni. Oltre all'incontro con i bambini ricoverati a Melbourne, la coppia ha visitato l'Australian National Veterans Arts Museum. Ci sono state tappe anche a Canberra e a Sidney, dove Meghan Markle ha tenuto un evento fra yoga e pratiche olistiche. I due sono stati poi anche a Bondi Beach