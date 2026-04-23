Ucraina, media: “Principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa"

“È bello essere di nuovo in Ucraina”. Con queste parole il principe Harry ha salutato il suo arrivo a Kiev per una visita a sorpresa. La notizia è stata rilanciata dal Daily Mail, che su Facebook ha pubblicato una foto del figlio di Carlo III mentre scende dal treno accolto dalle autorità locali.
Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa. Lo riporta il Daily Mail, che ha pubblicato su Facebook una foto del figlio di Carlo III mentre scende dal treno accolto dalle autorità locali.
Principe Harry: "È bello essere di nuovo in Ucraina"
"È bello essere di nuovo in Ucraina", ha detto Harry, stando a quanto riferiscono i media ucraini. Il principe ha visitato l'Ucraina diverse volte dal 2022 per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l'invasione russa. Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione e le ferrovie hanno pubblicato sui social media un video che mostra il principe Harry scendere da un treno nella capitale ucraina.
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Harry e Meghan, tra beneficenza e sorrisi: il tour in Australia. FOTO
Il duca e la duchessa di Sussex sono stati in Australia per un viaggio di quattro giorni. Oltre all'incontro con i bambini ricoverati a Melbourne, la coppia ha visitato l'Australian National Veterans Arts Museum. Ci sono state tappe anche a Canberra e a Sidney, dove Meghan Markle ha tenuto un evento fra yoga e pratiche olistiche. I due sono stati poi anche a Bondi Beach