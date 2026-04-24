Attacchi aerei russi sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, hanno causato due morti e 14 feriti. Lo hanno quanto annunciato i servizi di emergenza su Telegram. Gli attacchi hanno colpito quattro edifici nella città sul Mar Nero. L'Ucraina è soggetta a quotidiani attacchi di droni e missili russi dall'inizio della guerra lanciata da Mosca nel febbraio 2022. Ieri questi attacchi avevano già causato quattro morti a Dnipro (Ucraina centrale) e Zhytomyr (Ucraina nord-occidentale). Odessa, bersaglio frequente, ha subito nove morti il 16 aprile. Secondo un rapporto della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (HRMMU) pubblicato all'inizio di gennaio, quasi 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e 40.600 feriti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022. Il rapporto afferma che il 2025 è stato l'anno più letale dopo il 2022, con oltre 2.500 civili uccisi.