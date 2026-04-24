Attacchi aerei russi sulla città di Odessa hanno causato due morti e 14 feriti. Gli attacchi hanno colpito 4 edifici nella città sul Mar Nero. L'Ucraina è soggetta a quotidiani attacchi di droni e missili russi dall'inizio della guerra iniziata nel 2022. Via libera finale al prestito da 90 miliardi dell'Ue all'Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l'approvazione all'unanimità dei 27 delle due misure
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Attacchi aerei russi sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, hanno causato due morti e 14 feriti. Gli attacchi hanno colpito quattro edifici nella città sul Mar Nero. L'Ucraina è soggetta a quotidiani attacchi di droni e missili russi dall'inizio della guerra lanciata da Mosca nel febbraio 2022. Ieri questi attacchi avevano già causato quattro morti a Dnipro e Zhytomyr. Via libera finale al prestito da 90 miliardi dell'Ue all'Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l'approvazione all'unanimità dei 27 delle due misure.
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Ue e Ucraina rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche
Il vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, e il vicepremier ucraina Taras Kachka hanno presentato il piano d'azione Ue-Ucraina per la cooperazione sui minerali critici, segnando un passo avanti nell'attuazione del memorandum d'intesa firmato nel 2021. Lo riferisce l'ufficio di Séjourné a margine del vertice informale Ue di Agia Napa, a Cipro. Il piano prevede una lista di progetti prioritari lungo tutta la catena del valore - dall'estrazione alla raffinazione fino al riciclo - insieme a un quadro giuridico e amministrativo per integrare le filiere produttive tra Ue e Ucraina. Tra gli obiettivi anche una roadmap per sostenere la decarbonizzazione del settore minerario ucraino. Tra i progetti già individuati figura la miniera di grafite di Balakhivka, selezionata come progetto strategico europeo. L'iniziativa, sottolinea l'ufficio di Séjourné, si inserisce nella più ampia strategia dell'Ue per diversificare le fonti di approvvigionamento di materie prime critiche, con una rete di accordi già attiva con diversi partner e nuovi partenariati in via di definizione, tra cui quelli con Stati Uniti e Brasile.
Ucraina: 2 morti e 14 feriti negli attacchi russi su Odessa
Attacchi aerei russi sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, hanno causato due morti e 14 feriti. Lo hanno quanto annunciato i servizi di emergenza su Telegram. Gli attacchi hanno colpito quattro edifici nella città sul Mar Nero. L'Ucraina è soggetta a quotidiani attacchi di droni e missili russi dall'inizio della guerra lanciata da Mosca nel febbraio 2022. Ieri questi attacchi avevano già causato quattro morti a Dnipro (Ucraina centrale) e Zhytomyr (Ucraina nord-occidentale). Odessa, bersaglio frequente, ha subito nove morti il 16 aprile. Secondo un rapporto della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (HRMMU) pubblicato all'inizio di gennaio, quasi 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e 40.600 feriti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022. Il rapporto afferma che il 2025 è stato l'anno più letale dopo il 2022, con oltre 2.500 civili uccisi.