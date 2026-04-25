Almeno sei persone sono morte e altre 40 sono state ferite negli ultimi attacchi russi contro l’Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’aeronautica ucraina ha reso noto che durante la notte la Russia ha lanciato due missili balistici Iskander-M e 107 droni, di cui 96 intercettati dalle difese aeree, mentre alcuni vettori hanno colpito nove diverse località.

Registrate vittime in diverse regioni del Paese: tre morti nel Donetsk, tra cui due nel villaggio di Oleksiievo-Druzhkivka e uno a Mykhailivka, mentre nell’oblast di Odessa un attacco ha colpito edifici residenziali e una nave mercantile causando la morte di una coppia e almeno 14 feriti. Altri feriti nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv e Sumy, dove bombardamenti e attacchi con droni hanno colpito centri abitati e civili, provocando danni diffusi e nuove evacuazioni.