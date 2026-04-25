Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Azerbaigian per colloqui su sicurezza ed energia. "Siamo atterrati in Azerbaigian", ha detto il funzionario, aggiungendo che la visita mirava a "cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza ed energia". Questo viaggio segue una visita in Arabia Saudita, dove il presidente ucraino ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Kiev si è offerta di condividere la propria esperienza nella lotta contro i droni iraniani
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Azerbaigian per colloqui su sicurezza ed energia. "Siamo atterrati in Azerbaigian", ha detto il funzionario, aggiungendo che la visita mirava a "cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza ed energia". Questo viaggio segue una visita in Arabia Saudita, dove il presidente ucraino ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Kiev si è offerta di condividere la propria esperienza nella lotta contro i droni iraniani utilizzati contro gli Stati del Golfo e che la Russia utilizza anche contro l'Ucraina. L'Ucraina e l'Azerbaigian, due ex repubbliche sovietiche, godono di buoni rapporti. La nazione caucasica ha espresso il proprio sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina e ha inviato aiuti umanitari dopo l'inizio della massiccia invasione russa nel febbraio 2022. Le relazioni tra Mosca e Baku, d'altro canto, si sono inasprite, soprattutto dopo che 38 persone sono rimaste uccise quando la difesa aerea russa ha abbattuto per errore un aereo di linea azero.
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Kiev, 18 persone ferite in attacchi russi nella notte
Le autorità ucraine hanno riferito che gli attacchi russi condotti nella notte in Ucraina hanno causato il ferimento18 persone, tra cui almeno due bambini. Mosca ha lanciato centinaia di droni contro i paesi vicini quasi ogni notte dall'inizio della guerra, che dura ormai da quattro anni, e Kiev risponde regolarmente con attacchi in territorio russo. Nella città di Dnipro, nella regione centrale del paese, almeno 14 persone, tra cui un bambino di nove anni, sono rimaste ferite in un attacco con droni e missili che ha colpito, tra le altre infrastrutture, alcuni edifici residenziali. Un video pubblicato su Telegram dal servizio di emergenza statale ucraino mostra i soccorritori con le torce elettriche intenti a perlustrare un edificio bombardato e le macerie circostanti. In una scena, si vedono i soccorritori trasportare una persona su una barella. Gli attacchi russi sulla città di Kherson, in prima linea, hanno ferito almeno altre due persone, secondo quanto riferito sabato dall'amministrazione militare locale. Una donna di 60 anni "è stata colpita da un'esplosione sganciata da un drone nemico" e ha riportato una commozione cerebrale e una ferita da scheggia alla schiena, secondo quanto dichiarato dalle autorità. Un uomo di 57 anni è stato ricoverato in ospedale con ferite da schegge alle gambe. Nel frattempo, le autorità di Kharkiv hanno riferito che un uomo di 54 anni e un bambino di un anno e mezzo sono rimasti feriti in attacchi di droni. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato 127 droni ucraini nella notte. Decine di migliaia di civili sono stati uccisi e feriti da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. I colloqui mediati dagli Stati Uniti sul conflitto non sono riusciti a far avvicinare le parti a un accordo, e i negoziati sono congelati da settimane.
Ucraina: Kiev, almeno 6 morti e 40 feriti in raid Mosca
Almeno sei persone sono morte e altre 40 sono state ferite negli ultimi attacchi russi contro l’Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’aeronautica ucraina ha reso noto che durante la notte la Russia ha lanciato due missili balistici Iskander-M e 107 droni, di cui 96 intercettati dalle difese aeree, mentre alcuni vettori hanno colpito nove diverse località.
Registrate vittime in diverse regioni del Paese: tre morti nel Donetsk, tra cui due nel villaggio di Oleksiievo-Druzhkivka e uno a Mykhailivka, mentre nell’oblast di Odessa un attacco ha colpito edifici residenziali e una nave mercantile causando la morte di una coppia e almeno 14 feriti. Altri feriti nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv e Sumy, dove bombardamenti e attacchi con droni hanno colpito centri abitati e civili, provocando danni diffusi e nuove evacuazioni.
Ucraina: Zelensky arrivato in Azerbaigian per colloqui su 'energia e sicurezza'
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Azerbaigian per colloqui su "energia e sicurezza". Lo ha riferito all'Afp un alto funzionario ucraino, secondo cui la visita "è finalizzata alla "cooperazione e al coordinamento in materia di sicurezza ed energia".