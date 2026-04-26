Guerra Ucraina, Mosca abbatte 203 droni ucraini durante la notte. LIVE

Berlino ha accusato oggi la Russia dei ripetuti attacchi al servizio di messaggistica Signal, che da febbraio hanno visto violate le comunicazioni di diversi politici, diplomatici, militari e giornalisti tedeschi. "Il governo federale presume che la campagna di phishing contro il servizio di messaggistica Signal sia stata probabilmente orchestrata dalla Russia", ha appreso l'Afp da fonti governative. Secondo la stessa fonte, la violazione dei dati è stata ora contenuta. Venerdì la procura federale ha indicato di aver avviato un'indagine per "sospetto di spionaggio" da febbraio, e il presidente della commissione di controllo parlamentare del Bundestag, Marc Henrichmann, ha puntato il dito contro la Russia, sebbene il governo non avesse ancora confermato la notizia.