Guerra Ucraina, Mosca abbatte 203 droni ucraini durante la notte. LIVE

La notte scorsa i sistemi di allerta della difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 203 droni ucraini ad ala fissa in alcune regioni russe e sul Mar Nero. Un attacco di droni russi ha ucciso due persone in una zona di confine nell'Ucraina nord-orientale. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Azerbaigian per colloqui su sicurezza ed energia
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La notte scorsa i sistemi di allerta della difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 203 droni ucraini ad ala fissa in alcune regioni russe e sul Mar Nero. Un attacco di droni russi ha ucciso due persone in una zona di confine nell'Ucraina nord-orientale. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Azerbaigian per colloqui su sicurezza ed energia. Questo viaggio segue una visita in Arabia Saudita, dove il presidente ucraino ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Kiev si è offerta di condividere la propria esperienza nella lotta contro i droni iraniani utilizzati contro gli Stati del Golfo e che la Russia utilizza anche contro l'Ucraina.
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In Ucraina un morto e quattro feriti per raid russi nel Dnipropetrovsk
Almeno una persona è rimasta uccisa e altre quattro ferite in raid con droni e missili attribuiti alle forze russe nella regione ucraina del Dnipropetrovsk: è quanto reso noto stamane dal capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Ganzha. Ieri, altri attacchi russi in questo territorio avevano provocato almeno 8 morti e una cinquantina di feriti, secondo lo stesso Ganzha.
Berlino, Mosca 'probabilmente' responsabile dell'attacco informatico a Signal
Berlino ha accusato oggi la Russia dei ripetuti attacchi al servizio di messaggistica Signal, che da febbraio hanno visto violate le comunicazioni di diversi politici, diplomatici, militari e giornalisti tedeschi. "Il governo federale presume che la campagna di phishing contro il servizio di messaggistica Signal sia stata probabilmente orchestrata dalla Russia", ha appreso l'Afp da fonti governative. Secondo la stessa fonte, la violazione dei dati è stata ora contenuta. Venerdì la procura federale ha indicato di aver avviato un'indagine per "sospetto di spionaggio" da febbraio, e il presidente della commissione di controllo parlamentare del Bundestag, Marc Henrichmann, ha puntato il dito contro la Russia, sebbene il governo non avesse ancora confermato la notizia.
Estonia, "imporre dazi su tutte le merci russe per ricostruire l'Ucraina"
"Dobbiamo imporre dazi sui beni provenienti dalla Russia: si tratta di un modo per coprire le grandi perdite patite dall'Ucraina e finanziare la ricostruzione". Lo ha affermato il primo ministro estone, Kristen Michal, in un'intervista a Politico. Michal ha sottolineato che, sebbene l'Europa abbia imposto sanzioni, vietato l'importazione di molti prodotti russi e imposto dazi su cereali e fertilizzanti, non ha ancora aumentato i dazi sulle rimanenti merci importate. Secondo il politico estone, l'imposizione di dazi su tutte le merci importate in Europa dalla Russia rappresenterebbe il passo più logico per far fronte alle gigantesche distruzioni che la guerra ha causato all'Ucraina.
La Russia abbatte 203 droni ucraini durante la notte
La notte scorsa i sistemi di allerta della difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 203 droni ucraini ad ala fissa in alcune regioni russe e sul Mar Nero. Lo riporta il ministero della Difesa, specificando che i droni sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Vologda, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Lipetsk, Novgorod, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver e Yaroslavl, nella regione di Mosca e nella Repubblica di Crimea.