Ucraina, drone russo si schianta in Romania: oltre 200 evacuati

Non sono state segnalate vittime ma sono stati rilevati danni. Secondo il ministero degli Esteri rumeno, le autorità hanno ordinato un'evacuazione "preventiva" della zona per "proteggere la popolazione" e "consentire l'intervento in sicurezza delle squadre specializzate". È stata inoltre ordinata l'interruzione della fornitura di gas nella regione

Un drone si è schiantato in Romania dopo i raid aerei russi notturni in Ucraina, vicino al confine fluviale tra i due Paesi. Lo hanno riportato le autorità rumene spiegando che oltre 200 residenti sono stati evacuati dalla zona. Non sono state segnalate vittime, ma sono stati rilevati danni. Secondo il ministero degli Esteri rumeno, le autorità hanno ordinato un'evacuazione "preventiva" della zona per "proteggere la popolazione" e "consentire l'intervento in sicurezza delle squadre specializzate". È stata inoltre ordinata l'interruzione della fornitura di gas nella regione. La Romania, membro della Nato, ha subìto ripetute violazioni del proprio spazio aereo e la caduta di detriti di droni sul suo territorio sin dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Tuttavia, secondo i media locali, questa è la prima volta che detriti di droni russi causano danni materiali sul suo territorio.

I dettagli

"La mattina di sabato 25 aprile, le forze russe hanno ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutture in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania, nella contea di Tulcea", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. "I radar del ministero della Difesa hanno rilevato droni operanti nello spazio aereo rumeno", ha aggiunto il ministero. "Un drone si è schiantato in un'area abitata", con una "possibile carica esplosiva", hanno dichiarato i servizi di emergenza rumeni in un comunicato stampa. "Due aerei Eurofighter Typhoon della Royal Air Force britannica sono decollati alle 2:00 del mattino" e "alle 23:00 di venerdì, ora locale, dalla base aerea rumena di Borcea", ha riferito anche il ministero della Difesa rumeno. Questi velivoli, schierati nell'ambito della difesa aerea della Nato, "sono rientrati alla loro base e non hanno ingaggiato alcun obiettivo russo", ha dichiarato il ministero della Difesa britannico. Il ministro degli Esteri rumeno Oana Țoiu ha convocato l'ambasciatore russo a Bucarest.