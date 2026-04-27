Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: colpiti edifici civili. LIVE

La città ucraina di Odessa è stata oggetto nella notte di un massiccio attacco da parte di droni russi, che hanno danneggiato case, un hotel e automobili, e almeno 10 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. La notizia è riportata da Ukrinform, che cita il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper, su Telegram. All'interno dei confini cittadini, sono stati registrati anche casi di caduta di detriti di droni e di scoppio di incendi: "Sono stati registrati danni alle infrastrutture civili in diverse zone della città, tra cui due edifici residenziali, un hotel, magazzini e automobili", ha riferito Kiper. Il capo dell'autorità cittadina di Odessa, Serhiy Lysak, ha aggiunto: "La notte è stata estremamente difficile. Il nemico ha sferrato un attacco massiccio contro le zone residenziali e le infrastrutture civili di Odessa. Dieci persone, tra cui due bambini, hanno richiesto assistenza medica", ha osservato. I danni maggiori si sono registrati nel distretto di Primorsky: sono stati colpiti edifici residenziali, un hotel e strutture nel centro città. Inoltre i distretti di Khadzhibeysky e Kyivsky sono stati sotto attacco. Il nemico ha preso di mira edifici residenziali multipiano, edifici privati e veicoli. "Oltre 250 addetti ai servizi di pubblica utilità hanno lavorato sul posto per tutta la notte. Ai feriti viene fornita tutta l'assistenza medica necessaria e ai residenti delle case danneggiate vengono offerti supporto e consulenza in merito ai risarcimenti", ha concluso.