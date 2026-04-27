Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: colpiti edifici civili. LIVE

Guerra Ucraina Russia, raid notturno su Odessa: colpiti edifici civili e ferite 13 persone
Mosca ha lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro Odessa, colpendo infrastrutture civili e ferendo almeno 13 persone. Le truppe ucraine stanno dispiegando ingenti forze per contrattaccare al confine tra la DPR, la regione di Zaporizhzhia e quella di Dnipropetrovsk. Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ribadisce il sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina, promettendo di aiutare Mosca a ottenere la vittoria in quella che ha definito una "guerra sacra"
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La Russia ha lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro Odessa, colpendo infrastrutture civili e ferendo almeno 13 persone, secondo quanto riferito da Kiev Independent che cita autorità locali. Le truppe ucraine stanno dispiegando ingenti forze per contrattaccare al confine tra la DPR, la regione di Zaporizhzhia e quella di Dnipropetrovsk. Lo ha dichiarato alla TASS il capo della DPR, Denis Pushilin. Ieri, nel giorno del 40esimo anniversario del disastro del reattore di Chernoby, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che la Russia, con l'invasione dell'Ucraina del 2022, "sta portando di nuovo il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo". Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ribadisce il sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina, promettendo di aiutare Mosca a ottenere la vittoria in quella che ha definito una "guerra sacra". Il presidente russo Vladimir Putin ha in programma oggi un incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Mosca.
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Massiccio attacco russo su Odessa, almeno 10 feriti tra cui due bambini
La città ucraina di Odessa è stata oggetto nella notte di un massiccio attacco da parte di droni russi, che hanno danneggiato case, un hotel e automobili, e almeno 10 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. La notizia è riportata da Ukrinform, che cita il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper, su Telegram. All'interno dei confini cittadini, sono stati registrati anche casi di caduta di detriti di droni e di scoppio di incendi: "Sono stati registrati danni alle infrastrutture civili in diverse zone della città, tra cui due edifici residenziali, un hotel, magazzini e automobili", ha riferito Kiper. Il capo dell'autorità cittadina di Odessa, Serhiy Lysak, ha aggiunto: "La notte è stata estremamente difficile. Il nemico ha sferrato un attacco massiccio contro le zone residenziali e le infrastrutture civili di Odessa. Dieci persone, tra cui due bambini, hanno richiesto assistenza medica", ha osservato. I danni maggiori si sono registrati nel distretto di Primorsky: sono stati colpiti edifici residenziali, un hotel e strutture nel centro città. Inoltre i distretti di Khadzhibeysky e Kyivsky sono stati sotto attacco. Il nemico ha preso di mira edifici residenziali multipiano, edifici privati e veicoli. "Oltre 250 addetti ai servizi di pubblica utilità hanno lavorato sul posto per tutta la notte. Ai feriti viene fornita tutta l'assistenza medica necessaria e ai residenti delle case danneggiate vengono offerti supporto e consulenza in merito ai risarcimenti", ha concluso.
Forze Armate ucraine al confine tra Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk
Le truppe ucraine stanno dispiegando ingenti forze per contrattaccare al confine tra la DPR, la regione di Zaporizhzhia e quella di Dnipropetrovsk. Lo ha dichiarato alla TASS il capo della DPR, Denis Pushilin.
Putin incontra oggi a Mosca il ministro degli Esteri iraniano
Il presidente russo Vladimir Putin ha in programma oggi un incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Mosca. Lo riportano i media statali russi. Mosca e Teheran, entrambe soggette a severe sanzioni occidentali, hanno sviluppato negli ultimi anni una relazione sempre più stretta. La TASS ha confermato i piani del leader russo, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente affermato che Araghchi si sarebbe recato a Mosca per colloqui. "Confermiamo una visita di Araghchi in Russia con l'obiettivo di tenere colloqui", ha dichiarato il ministero all'agenzia di stampa RIA Novosti, senza fornire ulteriori dettagli.