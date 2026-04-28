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Guerra Ucraina Russia, incendio in raffineria Tuapse dopo attacco Kiev. LIVE

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Nell'area russa, dopo il raid di droni ucraini, è scoppiato un incendio. Lo ha riferito la task force del Territorio di Krasnodar sul suo canale Telegram. Quasi duecento persone e una cinquantina di mezzi sono impegnati nello spegnimento del rogo

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Incendio in raffineria Tuapse dopo attacco di droni

Un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio russa a Tuapse dopo un attacco di droni ucraini. Lo ha riferito la task force del Territorio di Krasnodar sul suo canale Telegram. "Un

incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio a Tuapse a causa della caduta di detriti provenienti da un drone", si legge nella nota, secondo cui quasi duecento persone e una  cinquantina di mezzi sono impegnati nello spegnimento del rogo.

Peruviani ingannati e inviati al fronte Russia-Ucraina, 8 morti e 5 feriti

Almeno otto cittadini peruviani sono morti e altri cinque sono rimasti feriti dopo essere stati reclutati con false offerte di lavoro e inviati al fronte nel conflitto tra Russia e Ucraina. Lo riferiscono media locali e l'emittente Rpp, citando denunce di familiari e legali che parlano di una rete internazionale attiva tra America Latina ed Europa orientale. Secondo le testimonianze, gli annunci diffusi sui social promettevano salari elevati e impieghi civili, come cuochi o addetti alla sicurezza. Una volta arrivati in Russia, i lavoratori sarebbero stati privati dei documenti, costretti a firmare contratti in lingua sconosciuta e poi trasferiti in zona di guerra senza addestramento. Le famiglie segnalano oltre cento casi tra morti e dispersi, con contatti interrotti da settimane. Presentate denunce per tratta di persone, mentre le autorità valutano iniziative diplomatiche per assistenza e rimpatri, resi complessi dalla distanza e dall'assenza di garanzie di sicurezza. 

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