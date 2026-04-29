Mosca pronta a fornire assistenza per risolvere crisi Hormuz. LIVE

"La Russia è pronta a fornire assistenza per la risoluzione della grave situazione internazionale intorno allo Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Siamo sempre pronti a fornire assistenza per la risoluzione di questa gravissima situazione internazionale", ha sottolineato. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta avviando l'esportazione di armi e ha già concordato tutti i dettagli a livello delle istituzioni statali.

"Abbiamo mantenuto la promessa" sul prestito Ue da 90 miliardi a Kiev: "entro questo trimestre erogheremo la prima tranche di 45 miliardi di euro per il 2026". Lo ha ribadito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aprendo il suo intervento alla plenaria dell'Europarlamento.

Nuovi attacchi tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno colpito infrastrutture civili a Shostka, nel nord dell’Ucraina, con droni e un missile. Secondo Ukrinform, che cita l’amministrazione militare regionale di Sumy, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, mentre nelle zone residenziali sono scoppiati vasti incendi. Nel frattempo, droni ucraini hanno colpito un edificio amministrativo a Lugansk causando 18 feriti, mentre un incendio è stato segnalato nella raffineria di Tuapse dopo un attacco attribuito a Kiev. Un civile russo è rimasto ucciso e altri quattro sono rimasti feriti in un attacco di droni ucraini nella regione di confine di Belgorod: lo ha dichiarato il governatore dell'oblast, Vyacheslav Gladkov.

La Russia è pronta a chiedere nuovamente ai Paesi mediorientali di fungere da piattaforma per i negoziati sull'Ucraina e l'Arabia Saudita potrebbe essere uno di questi. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Georgy Borisenko.

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