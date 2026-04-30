Il presidente russo ha lodato la “saggia decisione” del tycoon di estendere il cessate il fuoco che può contribuire a “dare una chance ai negoziati”. Putin si è poi detto pronto a una tregua con Kiev per il Giorno della Vittoria. Massiccio attacco di droni russi su Odessa, 6 feriti e danni alle infrastrutture. Presi di mira anche un parcheggio e un edificio amministrativo
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Lunga telefonata Putin-Trump: i due leader hanno parlato di Iran e Ucraina. Il presidente russo ha lodato la “saggia decisione” del tycoon di estendere il cessate il fuoco che può contribuire a “dare una chance ai negoziati”. Putin si è poi detto pronto a una tregua con Kiev per il Giorno della Vittoria, il 9 maggio, e Trump ha insistito nel sostenere che l'accordo sull'Ucraina è vicino, ma ha affermato di valutare la riduzione delle truppe Usa in Germania. Massiccio attacco di droni russi su Odessa, 6 feriti e danni alle infrastrutture. Presi di mira anche un parcheggio e un edificio amministrativo.
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Mosca: "L'Ucraina non può esportare armi perché non ne produce"
L'Ucraina non può esportare armi di propria produzione perché non ne produce praticamente nessuna: lo ha dichiarato Rodion Miroshnik, ambasciatore plenipotenziario del Ministero degli Esteri russo, parlando con la Tass. "Dal punto di vista delle capacità dell'industria della difesa, l'Ucraina è un enorme banco di prova per armi straniere e una piccola officina per l'applicazione di eliche e adesivi 'Made in Ukraine'. Non ha praticamente alcuna capacità produttiva e tecnologica propria". Sempre secondo il diplomatico il progetto ucraino di esportazione di droni non è altro che uno schema per riciclare denaro europeo destinato all'acquisto di armi. "Quest'ultima trovata, tanto pubblicizzata da Zelensky con il nome altisonante di 'Accordi sui droni', è molto probabilmente uno schema di corruzione ideato dai finanziatori europei del progetto ucraino per riciclare fondi europei destinati all'equipaggiamento militare. In primo luogo, un'operazione di pubbliche relazioni di questo tipo crea l'illusione che l'Ucraina non dipenda completamente dagli altri, ma sia effettivamente in grado di produrre qualcosa in autonomia, il che rende il colpo meno duro per i donatori europei".
Media, "droni ucraini colpiscono fabbrica esplosivi in Russia"
Secondo quanto riportato dai social media, droni ucraini hanno colpito un impianto di produzione di esplosivi nella regione russa di Nizhny Novgorod, e nella notte del 30 aprile si sono udite delle esplosioni. Lo scrive il Kyiv Independent. A Dzerzhinsk, nella regione di Nizhny Novgorod, l'impianto di esplosivi Sverdlov è stato colpito da droni ucraini, secondo quanto riportato dal canale Telegram indipendente russo Astra, che cita residenti locali. L'impianto statale è parte integrante del settore della difesa russo e produce munizioni, esplosivi e prodotti chimici industriali per la guerra contro l'Ucraina. Dzerzhinsk si trova a circa 770 chilometri dal confine nord-orientale dell'Ucraina con la Russia. Nel frattempo, una serie di esplosioni è stata udita nella regione di Novgorod, a seguito dell'attivazione dei sistemi di difesa aerea, come riportato dal canale Telegram indipendente Exilenova Plus.