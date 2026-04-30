Lunga telefonata Putin-Trump: i due leader hanno parlato di Iran e Ucraina. Il presidente russo ha lodato la “saggia decisione” del tycoon di estendere il cessate il fuoco che può contribuire a “dare una chance ai negoziati”. Putin si è poi detto pronto a una tregua con Kiev per il Giorno della Vittoria, il 9 maggio, e Trump ha insistito nel sostenere che l'accordo sull'Ucraina è vicino, ma ha affermato di valutare la riduzione delle truppe Usa in Germania. Massiccio attacco di droni russi su Odessa, 6 feriti e danni alle infrastrutture. Presi di mira anche un parcheggio e un edificio amministrativo.

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