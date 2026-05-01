Attacchi russi su Odessa: colpiti edifici residenziali e il porto LIVE

Un attacco di droni russi ha danneggiato le infrastrutture portuali nella regione meridionale ucraina di Odessa: due persone sono rimaste ferite. Due grattacieli residenziali sono stati danneggiati dall'attacco, che ha distrutto appartamenti e provocato incendi. I droni ucraini hanno attaccato per la quarta volta il porto russo di Tuapse sul Mar Nero. Zelensky: "Chiesti dettagli su proposta tregua del 9 maggio"In precedenza Trump aveva attaccato il cancelliere tedesco Merz: "Si occupi dell'Ucraina e del suo Paese in rovina piuttosto che dell'Iran".

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