Attacchi russi su Odessa: colpiti edifici residenziali e il porto LIVE

Guerra Ucraina Russia, attacchi russi su Odessa: colpite infrastrutture portuali. LIVE
Durante la notte alcuni droni russi hanno danneggiato le infrastrutture portuali nella regione meridionale ucraina di Odessa, ferendo due persone. Due grattacieli residenziali sono stati danneggiati dall'attacco, che ha distrutto appartamenti e provocato incendi. I droni ucraini hanno attaccato per la quarta volta il porto russo di Tuapse sul Mar Nero. Zelensky: "Chiesti dettagli su proposta tregua del 9 maggio"
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Un attacco di droni russi ha danneggiato le infrastrutture portuali nella regione meridionale ucraina di Odessa: due persone sono rimaste ferite. Due grattacieli residenziali sono stati danneggiati dall'attacco, che ha distrutto appartamenti e provocato incendi. I droni ucraini hanno attaccato per la quarta volta il porto russo di Tuapse sul Mar Nero. Zelensky: "Chiesti dettagli su proposta tregua del 9 maggio"In precedenza Trump aveva attaccato il cancelliere tedesco Merz: "Si occupi dell'Ucraina e del suo Paese in rovina piuttosto che dell'Iran".
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L’Ucraina verso l’Ue, le proposte alternative di Germania e Francia all’adesione di Kiev
La caduta di Viktor Orban in Ungheria ha aperto nuovi scenari in seno all’Unione europea, e questo potrebbe cambiare anche le prospettive per un’eventuale adesione dell’Ucraina al blocco: nei giorni scorsi infatti la commissaria europea all'Allargamento Marta Kos si è detta ottimista sul fatto che il cambio di governo a Budapest possa sbloccare l'iter per l'ingresso di Kiev in Ue. "Non stiamo perdendo tempo nel percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue: siamo ora ottimisti sul fatto che, con il sostegno del nuovo governo ungherese, il Consiglio sarà presto in grado di aprire formalmente tutti i gruppi negoziali", ha detto l’esponente della Commissione in audizione alla commissione Esteri del Parlamento europeo.
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Droni ucraini colpiscono porto russo di Tuapse
I droni ucraini hanno attaccato per la quarta volta il porto russo di Tuapse, sul Mar Nero, ha dichiarato venerdì il comandante delle forze droni di Kiev, Robert Brovdi, sull'app Telegram.
Attacco russo danneggia infrastrutture portuali nella regione ucraina di Odessa
Un attacco di droni russi avvenuto durante la notte ha danneggiato le infrastrutture portuali nella regione meridionale ucraina di Odessa e ha ferito due persone nella città di Odessa. Due grattacieli residenziali sono stati danneggiati dall'attacco, che ha distrutto appartamenti e provocato incendi.
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