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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo Donald Trump che "valuta" il ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia: "Non ha aiutato gli Usa con l'Iran". Spazio anche all'attacco di Israele alla Flotilla: gli attivisti sono stati prima arrestati e poi rilasciati. La premier Meloni difende gli attivisti: "Siano rilasciati immediatamente". Intanto, il governo ha varato il piano casa con "100mila nuovi alloggi" e ha prorogato il taglio delle accise

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