Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo Donald Trump che "valuta" il ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia: "Non ha aiutato gli Usa con l'Iran". Spazio anche all'attacco di Israele alla Flotilla: gli attivisti sono stati prima arrestati e poi rilasciati. La premier Meloni difende gli attivisti: "Siano rilasciati immediatamente". Intanto, il governo ha varato il piano casa con "100mila nuovi alloggi" e ha prorogato il taglio delle accise
- In apertura la situazione in Medio Oriente e "l'alta tensione sulla Flotilla". Gli attivisti italiani sono stati "bloccati da Israele". La premier Meloni condanna: "Liberarli subito". Teheran agli Usa: "Finirete in fondo al mare". Intanto Trump contro l'Italia: "Potrei ridurre le truppe". Spazio anche al piano casa del governo. In prima pagina anche il caso Garlasco: "I pm: Chiara uccisa per un rifiuto sessuale. Sempio colpì 12 volte". Infine, le parole di Kimi Antonelli: "Io, al Gran Premio con mia sorella".
- In primo piano, Donald Trump che annuncia il ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia: "Non è stata d'aiuto con l'Iran". Poi, minaccia anche Spagna e Germania: "Probabile disimpegno della presenza militare". Spazio anche al piano casa varato dal governo e alla proroga del taglio alle accise. In prima pagina anche la Flotilla, fermata dall'Idf a Creta: "Attivisti fermati e liberati in Grecia". Infine, il "caos" nella Biennale dopo le dimissioni delle cinque giurate. Meloni: "Buttafuoco ha sbagliato".
- In apertura i dati dell'Istat sull'inflazione: "Mille euro a famiglia". Intanto, il governo vara il piano casa: "100mila nuovi alloggi". E proroga il taglio alle accise: "Confermato il diesel, ridotto sulla benzina". In prima pagina anche la Flotilla, con la premier Meloni che "difende" i 175 attivisti arrestati da Israele. Palazzo Chigi: "Siano rilasciati immediatamente". Intanto, Trump annuncia il ritiro delle truppe Usa dall'Italia. Infine, il caso Garlasco e le nuove accuse dei pm: "Chiara ha rifiutato Sempio, lui l'ha uccisa".
- In primo piano Donald Trump che "valuta" il ritiro delle truppe Usa dall'Italia. Nel frattempo, Israele ferma la Flotilla e poi rilascia gli attivisti. Spazio anche al piano casa varato dal governo: "100mila nuovi alloggi". La premier Meloni: "Sfratti più veloci e oneri dei notai dimezzati". Annunciata anche la proroga del taglio alle accise. Spazio anche alle parole di Mattarella per il Primo Maggio: "Basta morti sul lavoro". Infine, il caso Garlasco: "Sempio ha ucciso Chiara per un rifiuto sessuale".
- "Solo Milan" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport. Modric "non vuole chiudere con l'infortunio, un altro anno in rossonero per giocare la Champions con Allegri, oppure sarà addio al calcio". In prima pagina anche i nerazzurri: "Lo scudetto dei gol". Spazio anche a Malagò: "Convince giocatori e allenatori, presidenza Figc più vicina". In prima pagina anche l'intervista a Kimi Antonelli: "Sono pronto a vincere anche di più".
- "Forza calcio!" è il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport dedicato alle prossime tre finali di Champions. Domani Como-Napoli "decide l'Europa delle big" e lo scudetto dell'Inter. Appuntamento domenica con Juve-Verona, poi lunedì Roma-Fiorentina e domenica Inter-Parma. In prima pagina anche l'inchiesta arbitri e Gervasoni in procura: "Nessuna alterazione". Infine il tennis, Cobolli fuori e ora "tocca a Sinner".
- In apertura l'intervista a Franco Causio: "Yildiz come Kvara e Olise con Spalletti". E ancora: "Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti e Kenan ha doti da super top". Spazio anche a Sinner, oggi in semifinale a Madrid con Fils: "Jannik, dacci il cinque!". In prima pagina anche il Torino: "D'Aversa, corsa a ostacoli per respingere Gattuso". Poi, Kimi Antonelli: "Ho fatto 100 prove". E ancora, l'inchiesta sugli arbitri: "Gervasoni si difende". Intanto, Malagò "mette le mani sulla Figc".
- In apertura il piano casa varato dal governo da"10 miliardi in 10 anni". Interessati "100mila alloggi" e approvato anche il "Ddl per accelerare gli sfratti". Spazio anche all'inflazione: "Balzo al 2,8% in aprile, il Pil frena a +0,2% nel trimestre". Poi, il caso carburanti e le accise: "Taglio in due tempi". E la Bce: "Tassi fermi ma apre ai rialzi". In prima pagina anche RadiciGroup: "In mano Usa la chimica e i polimeri". Infine, il caso Minetti e il chiarimento del Colle: "Verifiche d'intesa con il ministero".
- In primo piano le manifestazioni in Italia per la Flotilla, dopo che 175 attivisti sono stati fermati da Israele. "Alcuni trasferiti in Grecia, altri rischiano accuse di terrorismo e processo in Israele". La premier Meloni: "La missione è inutile, ma Israele si fermi". Spazio anche al caso Minetti: "Tutti i punti smentiti dell'istanza di grazia al Colle". In prima pagina anche i dati sul lavoro per il Primo Maggio: "Persi 30mila lavoratori nell'ultimo anno". Infine, il caso Garlasco e l'accusa a Sempio: "Uccise perché respinto".
- In apertura Trump che "sfida" l'Italia: "Via le truppe americane". E ancora: "Roma e Madrid non ci hanno aiutato in Itan, valuto il ritiro". Spazio anche al decreto casa: "Centomila nuove case e sgomberi più veloci". In prima pagina anche il caso Flotilla, con l'arresto degli attivisti e la condanna della premier Meloni. Poi, l'inchiesta su Askatasuna: "Molestie sessuali e furti". Infine, il "terremoto" alla Biennale: la giuria si dimette.
- "Mare loro" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'assalto di Israele alla Global Sumud Flotilla e sull'arresto di 175 attivisti in acque internazionali, vicino alla Grecia. Reagiscono le piazze italiane: "Blocchiamo tutto, di nuovo". Spazio anche al lavoro in occasione del Primo Maggio: "L'Italia scivola verso la crisi del sistema, la finzione dei 'salari giusti' del governo". Poi, le accise: "Conti in rosso, Meloni cerca la sponda di Merz". Infine, l'editoriale sulla Flotilla: "L'onda della Sumud fa paura".
- In apertura il caso Minetti che "s'affloscia". Nessuno scontro tra Quirinale e ministero: "Accertamenti d'intesa". Il pm: "Fascicolo completo". Spazio anche al via libera del governo al piano casa: "100mila nuove case" e "prorogato il taglio delle accise". Spazio anche al caso Garlasco e alla tesi dei pm: "Sempio uccise Chiara perché fu respinto". E ancor,a il "caos" Biennale a seguito delle dimissioni della giuria. Infine, il caso della famiglia nel bosco e l'audio: "Vogliamo tornare a casa".
- In primo piano il caso della Global Sumud Flotilla: "L'arrembaggio, la paura e la rabbia". L'assalto di Israele è avvenuto "vicino a Creta in acque internazionali". La premier Meloni: "Sequestro da condannare, Tel Aviv liberi gli italiani". Le opposizioni: "Violenza inaudita". L'editoriale di Piero Ignazi sulla vicenda: "Se Tel Aviv si trasforma in uno Stato canaglia". Spazio anche allo speciale Primo Maggio: "Tre festa e dolore, operai invisibili anche da morti".
- "Il conto della crisi" è il titolo d'apertura di Avvenire sulla situazione economica attuale a causa della "tensiuone nel Golfo". Nuovi "pesanti segnali di frenata dell'economia": "In Europa Pil quasi fermo nel primo trimestre e l'inflazione raggiunge il 3%". Spazio anche al lavoro in occasione del Primo Maggio: "Sì al lavoro che promuove la pace, no alle armi e ai soli profitti". Poi, Israele che blocca la Flotilla: arrestati 175 attivisti.
- "Al lavoro e alla lotta" è il titolo d'apertura del Riformista. In prima pagina la premier Meloni che "lancia il rush finale della legislatura: assunzioni e stabilizzazioni, salario giusto, rider" e la sindaca di Genova Silvia Salis, "sempre più in corsa per la tentazione primarie". In prima pagina anche l'editoriale di Raffaele Bonanni: "Un nuovo patto sociale per il Primo Maggio, è l'ora della maturità".
- In apertura il via libera del governo al piano casa: "Centomila nuovi alloggi". La premier Meloni: "Un programma per le fasce fragili e vulnerabili". Spazio anche al caso Garlasco, con i pm che accusano Sempio: "Chiara lo rifiutò e lui la uccise". Poi la Flotilla bloccata e 22 italiani fermati, la premier: "Israele li liberi". E ancora, il caso Minetti e i dubbi sulla grazia, intanto il Quirinale annuncia "verifiche decise di intesa con il ministero".