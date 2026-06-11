Asti, incendio in un'azienda agricola: i due proprietari in ospedale

Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, così come il trasferimento del bestiame in una zona sicura

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, un incendio è divampato all'interno di un'azienda agricola a Calliano Monferrato, in provincia di Asti. L'allarme è scattato intorno alle 3.30, quando aveva già preso fuoco una porzione della struttura. All'arrivo dei vigili del fuoco, l'incendio si era già esteso al capannone principale, che viene utilizzato come fienile e parcheggio dei mezzi agricoli, e a una parte della stalla.