Asti, incendio in un'azienda agricola: i due proprietari in ospedale

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Asti, incendio divampa in un'azienda agricola: i due proprietari trasportati in ospedale

Cronaca
©Ansa

Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, così come il trasferimento del bestiame in una zona sicura

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Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, un incendio è divampato all'interno di un'azienda agricola a Calliano Monferrato, in provincia di Asti. L'allarme è scattato intorno alle 3.30, quando aveva già preso fuoco una porzione della struttura. All'arrivo dei vigili del fuoco, l'incendio si era già esteso al capannone principale, che viene utilizzato come fienile e parcheggio dei mezzi agricoli, e a una parte della stalla.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso

L'intervento dei soccorritori è stato particolarmente complesso anche a causa del parziale cedimento delle strutture coinvolte. Sul posto e' intervenuto anche il 118, che ha soccorso e trasportato in ospedale i due proprietari dell'azienda agricola. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Arpa Piemonte. Considerata la gravità della situazione e il danneggiamento delle strutture, è stato richiesto anche il

supporto del Gruppo Operativo Speciale proveniente da Torino. Inoltre, è stato richiesto l'intervento dei due operatori del Nucleo Investigativo Antincendi del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Predisposto anche il trasferimento del bestiame

Particolarmente delicate si sono rivelate anche le operazioni per salvaguardare il bestiame presente nell'azienda agricola. Con il supporto del servizio veterinario dell'Asl, è stato predisposto il trasferimento degli animali verso un luogo sicuro. 

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