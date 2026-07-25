Sta bene il bambino ricoverato all'ospedale di Lamezia che frequenta lo stesso asilo nido di Tropea, nel Vibonese, dove si è sviluppata la presunta contaminazione batterica che avrebbe portato alla morte del piccolo Alessio Pio, di solo un anno e mezzo. Il bimbo, sottoposto a tampone, è risultato positivo a due batteri, tra cui il Clostridium difficile

Sta bene ed è idratato sistematicamente dall'équipe medica il bambino ricoverato all'ospedale di Lamezia che frequenta lo stesso asilo nido di Tropea, nel Vibonese, dove si è sviluppata la presunta contaminazione batterica che avrebbe portato alla morte del piccolo Alessio Pio , di solo un anno e mezzo. Il bimbo, sottoposto a tampone, è risultato positivo a due batteri, tra cui il Clostridium difficile. Un'altra ipotesi al vaglio è, infatti, quella secondo cui l'infezione contratta dai bambini potrebbe essere stata scaturita da più agenti patogeni. Per avere dati più certi, tuttavia, si resta in attesa dei risultati dell'emocoltura che saranno disponibili entro lunedì. Intanto, anche le condizioni del bambino trasferito, in via precauzionale, da Tropea all'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro con la stessa sintomatologia, sono "buone" e, rende noto l'Asp di Vibo Valentia, "la situazione è sotto controllo", mentre sono complessivamente 38 i bambini che nell'ultimo mese hanno frequentato la struttura e che restano sotto monitoraggio.

I funerali del piccolo Alessio a Zungri

Intanto si sono svolti oggi pomeriggio a Zungri, piccolo comune del vibonese, i funerali di Alessio Pio, il bambino di 18 mesi morto nei giorni scorsi nell'ospedale di Catanzaro dopo il ricovero. Sul manifesto funebre, i familiari hanno rivolto un appello chiedendo che eventuali offerte vengano devolute all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, trasformando il ricordo del piccolo in un gesto di solidarietà verso altri bambini. Il feretro del bimbo, in una bara bianca, è entrato nella chiesta gremita seguito dai genitori e dai familiari, tutti con indosso una maglietta bianca con la scritta celeste Alessio e un piccolo cuore stilizzato. Presente anche il sindaco di Zungri Serafino Fiamingo con la fascia tricolore che per tutta la giornata di oggi ha proclamato il lutto cittadino.



A presiedere i funerali è stato il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, che nell'omelia ha invitato la comunità a non cedere alla disperazione, definendo la morte di un bambino un evento che mette alla prova la speranza di tutti. Il vescovo ha inoltre ringraziato la famiglia di Alessio Pio per la testimonianza offerta in un momento di immenso dolore, evidenziando la scelta di "benedire e non maledire". L'uscita dalla chiesa della piccola bara bianca è stato accompagnato dal lancio di palloncini bianchi.