Tragedia funivia, estinto giudizio in contenzioso Nerini-Stresa

Nessun giudizio in Cassazione nella causa civile tra Ferrovie del Mottarone e il Comune di Stresa. La società, oggi in liquidazione da parte di Luigi Nerini, l'ex titolare della concessionaria dell'impianto precipitato nel 2021 che lo scorso settembre ha patteggiato 3 anni e 10 mesi per il tragico incidente in cui persero la vita 14 persone, ha rinunciato al ricorso dinanzi alla Suprema Corte dopo averlo inizialmente presentato. La conferma arriva dal neosindaco di Stresa, Luca Gemelli, controparte nel procedimento. Secondo il decreto della seconda sezione civile della Cassazione, pubblicato il 6 luglio, la parte ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso entro il termine prescritto di 40 giorni dalla proposta di definizione in giudizio comunicata dalla stessa Corte. Per questo motivo il ricorso "deve intendersi rinunciato" e il giudizio è ufficialmente "estinto".