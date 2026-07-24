Come detto, altri quattro bambini sono stati ricoverati. Tre di loro sono già stati dimessi, mentre uno si trova ancora a Catanzaro con sintomi che però apparirebbero in netto miglioramento. In totale una decina di piccoli hanno accusato disturbi gastrointestinali. I genitori del bambino di 18 mesi hanno presentato denuncia alla Questura di Vibo Valentia, e gli agenti della Squadra mobile hanno così provveduto al sequestro della cartella clinica del bambino per ricostruire l'intero iter medico. La Procura, che ha ordinato il sequestro della salma, ha deciso anche di disporre l'esame autoptico per accertare le cause esatte della morte e individuare eventuali responsabilità.