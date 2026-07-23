Tutti i minori frequentano lo stesso asilo e hanno manifestato gli stessi disturbi, forse riconducibili a un batterio. I genitori della vittima hanno sporto denuncia e la cartella clinica è stata sequestrata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri 4 suoi coetanei - che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima - sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro, tre sono stati dimessi mentre uno risulta essere ancora ricoverato.

Aperta inchiesta, si attende autopsia Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta: i genitori hanno infatti presentato denuncia in Questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia nelle prossime ore.