Tutti i minori frequentano lo stesso asilo e hanno manifestato gli stessi disturbi, forse riconducibili a un batterio. I genitori della vittima hanno sporto denuncia e la cartella clinica è stata sequestrata
Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri 4 suoi coetanei - che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima - sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro, tre sono stati dimessi mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
Aperta inchiesta, si attende autopsia
Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta: i genitori hanno infatti presentato denuncia in Questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia nelle prossime ore.
Dirigente asilo: "Ipotesi batterio esterno alla struttura"
"Stiamo ipotizzando insieme all'Asp quello che potrebbe essere successo - ha detto Serena Miceli, dirigente della Family baby school di Tropea - Molto probabilmente è un batterio che è entrato dall'esterno all'interno della struttura, e quindi stanno facendo le verifiche del caso per capire come interrompere questa catena di contagi". Si parlerebbe in particolare di Clostridium difficile, "un batterio che si prende generalmente all'interno delle strutture ospedaliere", precisa la dirigente.