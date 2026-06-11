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Omicidio Paganelli, Dassilva: "Grazie alle mie mogli ho retto il carcere"

Cronaca

"Grazie a chi in questi mesi mi ha sostenuto anche con messaggi, con lettere e con affetto. Io voglio restare in Italia", ha detto il giorno dopo la sua assoluzione in un incontro con la stampa nello studio dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi

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Dopo la sentenza con la quale la Corte d'Assise di Rimini l'ha assolto per mancanza di prove per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, Louis Dassilva ha rilasciato alcune dichiarazioni in un incontro con la stampa nello studio dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi. "Grazie a chi in questi mesi mi ha sostenuto anche con messaggi, con lettere e con affetto. Io voglio restare in Italia. È un Paese che mi piace, è il mio sogno e non voglio andare via", ha detto ai reporter, ai quali non è stato concesso di porre domande. "Ringrazio le mie mogli perché se ho avuto pazienza è grazie a loro", ha aggiunto. Dassilva appena potrà andrà a trovare la compagna in Senegal con cui ha due figli, poi tornerà in Italia (OMICIDIO PAGANELLI, LA RICOSTRUZIONE DEL CASO).

Louis Dassilva (C) durante un incontro con la stampa nello studio dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, Rimini
Louis Dassilva durante un incontro con la stampa nello studio dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, Rimini - ©Ansa

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