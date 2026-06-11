Dopo la sentenza con la quale la Corte d'Assise di Rimini l'ha assolto per mancanza di prove per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, Louis Dassilva ha rilasciato alcune dichiarazioni in un incontro con la stampa nello studio dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi. "Grazie a chi in questi mesi mi ha sostenuto anche con messaggi, con lettere e con affetto. Io voglio restare in Italia. È un Paese che mi piace, è il mio sogno e non voglio andare via", ha detto ai reporter, ai quali non è stato concesso di porre domande. "Ringrazio le mie mogli perché se ho avuto pazienza è grazie a loro", ha aggiunto. Dassilva appena potrà andrà a trovare la compagna in Senegal con cui ha due figli, poi tornerà in Italia (OMICIDIO PAGANELLI, LA RICOSTRUZIONE DEL CASO).