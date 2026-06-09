Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la guerra in Medio Oriente: la tregua resta appesa a un filo, mentre Trump prova a frenare Israele e Iran e chiede lo stop immediato al fuoco. In primo piano anche il risiko bancario, con l’offerta di Intesa Sanpaolo per Mps. Spazio poi ai ballottaggi delle Comunali, con centrodestra e centrosinistra in parità nei capoluoghi, e all’inchiesta sul ministro israeliano Ben Gvir a Roma per la Flotilla
- L’apertura è dedicata alla guerra in Medio Oriente con il titolo “Israele e Iran, stop ai raid”, “Trump blocca Netanyahu: ‘Stai attento o resterai solo’. Anche Teheran si ferma”. In taglio alto: “Si comincia il 18 giugno. La nuova Maturità con l’orale ridotto”. Spazio anche a “L’omaggio di Xi a Kim, una mossa anti Putin". In taglio centrale spazio alle amministrative con “Ballottaggi, tre a tre. Il duello sul risultato”. Tra gli altri richiami della prima pagina “Mps, l’offerta di Intesa da oltre 30 miliardi”.
- In apertura “Banche, il blitz di Intesa”, sull’offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi su Mps. In taglio alto il caso “Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice. ‘Distorte le mie parole’”. In evidenza anche “Il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale”. In taglio centrale: “Stop di Trump a Iran e Israele. Ben-Gvir indagato insulta l’Italia”. In spalla: “Ballottaggi pareggio nelle città. Meloni-Schlein scontro sul risultato”.
- In apertura “Intesa: 30 miliardi per Mps”, con l’analisi “Ora all’Italia serve una banca globale”. Al centro della prima pagina: “Tregua a orologeria”, sullo stop ai raid tra Israele e Iran dopo la telefonata tra Trump e Netanyahu. Spazio alla guerra in Ucraina con “La narrazione della guerra che oscura la verità ai russi”. In taglio basso spazio allo sport con “Sinner, check-up a Milano con il medico di Berlusconi”.
- In apertura “Israele-Iran, stop agli attacchi”, con il riferimento alla tregua e alle pressioni degli Stati Uniti. In taglio centrale: “Mps, Opas di Intesa da 30,6 miliardi. Messina: ‘Il futuro non è Lovaglio’”. In primo piano anche il secondo turno delle elezioni comunali: “Ballottaggi, finisce in parità 3-3. A Chieti la vittoria di Legnini”. L’editoriale: “Il Papa e il primato della persona”. Tra gli altri richiami “Cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana”.
- In apertura “Banche, scatta il grande risiko. Intesa lancia la maxi offerta su Mps”. In taglio alto trova spazio la guerra in Medio Oriente con “Israele-Iran, il pressing di Trump ferma i raid. In Libano ancora attacchi”. In taglio centrale: “I titoli di Stato scontano la stretta della Bce: i BTp a due anni già saliti al 2,9%”. Ampio spazio anche a “Rinnovabili: via libera di Bruxelles a 23 miliardi di aiuti per l’Italia”. Tra gli altri richiami “Contratti scaduti, sale al 50% l’anticipo a forfait dell’aumento”.
- In apertura “Juve, vai con Diaz”, con il richiamo al mercato bianconero: “Spalletti avrà l’attacco nuovo”. In spalla: “Sinner due giorni in ospedale”, dopo visite e controlli al San Raffaele di Milano. Spazio anche alla F1 con “Kimi da 10”. In primo piano anche il Milan con “Glasner vuole il Milan”.
- In apertura “Sinistra, già finita la rimonta. E la Toscana è meno rossa”, con il bilancio dei ballottaggi. In taglio centrale: “Soldi all’ex collega e il ‘meccanismo’ Covid, Conte nei guai”. Spazio anche al Medio Oriente con “Raid, controraid e veti: la tregua è impossibile”. In spalla: “Con Super Intesa anche l’Italia avrà una banca da 2.000 miliardi”. Tra gli altri richiami figurano “Hijazi, lite Israele-Modena. Ma il Pd difende il sindaco” e “Flotilla, l’Italia indaga Ben Gvir”.
- In apertura “Intesa: 30 miliardi per Mps. E il risiko diventa terremoto”. Spazio al tennis con “Mistero Sinner”, sui controlli svolti al San Raffaele di Milano. In taglio basso: “Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid. L’Iran: si fermi anche in Libano”. Spazio anche ai ballottaggi con “Centrodestra e centrosinistra, tre città a testa”. In spalla: “Giudice trovata morta nel 2022. ‘Ora si indaga per omicidio’”.
- In apertura “La ritrattazione che non ritratta”, sul caso Minetti. In alto: “Unifil è alla fine, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano”. Nella colonna di sinistra: “Flotilla, la Procura indaga Ben-Gvir: torture e sequestri”. Spazio anche ai ballottaggi con “Ballottaggi: nuovi volti progressisti e flop di Vannacci”. In taglio basso trova spazio “Intesa pigliatutto: CaltaMeloni felici, Lega nell’angolo”.
- In apertura “L’asse della sopravvivenza di Teheran”, con un’analisi sul conflitto in Medio Oriente. Al centro della pagina trova spazio “Le virtù italiane spiegate con le banche”, dedicato all’operazione Intesa-Mps. Spazio anche all’intervista “È la Terza guerra mondiale”, con l’ex generale Dayan. In taglio basso si legge “Carlo Messina e Andrea Orcel, l’alfa e l’omega della finanza italiana”. In alto: “Dopo il bagno di folla del weekend a Madrid, il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sanchez”.
- In apertura “Frenesie militari”, sul confronto tra Israele e Iran e sulle tensioni in Libano. In taglio centrale trova spazio “Comunali, il centrosinistra non sfonda”. Spazio anche all’economia con “Intesa e Unipol offrono 30,6 miliardi per Mps”. Nella colonna laterale si legge “Gaza sotto assedio. Abusi sulla Flotilla, la procura di Roma indaga Ben Gvir”. Tra gli altri richiami “Energia, Meloni ora invoca la Ue” e “Una tassa sui ricchi si può fare senza sconquassi”.
- In apertura “Sotto tiro”, sul ministro Ben Gvir indagato a Roma sul caso Flotilla. In taglio basso trova spazio “Fenomeno Picierno. Migliaia di adesioni. Oggi il Manifesto”. Spazio anche alla giustizia con “Responsabilità civile dei magistrati. Ennesimo rinvio”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Tocca alla Lettonia. Un drone russo abbattuto dalla Nato”. In taglio laterale l’analisi “Spazio pubblico per unire i riformisti”.
- In apertura “Libano tra bombe e tregue fragili. Il circolo vizioso di Bibi e Trump”, con l’analisi “La disperazione del tycoon. Un presidente che gira a vuoto”. In taglio centrale spazio ai ballottaggi con “Il voto nelle città premia la sinistra. Ma serve di più”, con l’analisi “I nuovi schiavi e la finta destra della libertà”. Tra gli altri richiami figurano “Intesa, oltre 30 miliardi per Mps” e “Tra nostalgia e marketing. Dietro il ritorno di Serena Williams”.
- L’apertura “Le carte che inguaiano Travaglio”, “Il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti-Cipriani”. Al centro della prima pagina trova spazio “Tesi copiata al 91%. Boccia, altra tegola”. Spazio anche alla politica con “Ballottaggi, ora è ufficiale. Elly ha fallito la ‘spallata’”. In taglio basso “Rissa sui 450mila euro all’ex socio di Conte”. Tra gli altri richiami: “I pm romani indagano su Ben Gvir”.
- In apertura “Cantiere Spalletti”, “La Juve cambia faccia: Dibu Martinezo Vicario”. In taglio alto trova spazio “Palestra in bilico”, dedicato alla trattativa tra Inter e Atalanta. Spazio anche al mercato della Roma con “Roma-Greenwood, sì”. In spalla “Napoli, De Bruyne al centro del mondo” e “Svolta Glasner: prenota il Milan”.
- In primo piano “Abate accetta il Toro”. Al centro della prima pagina campeggia “Bremer-Vicario. De Zerbi ci prova”. In taglio basso trova spazio “In ansia per Sinner. Esami all’ospedale”. Spazio anche alla Formula 1 con “La Sagrada Familia aspetta El Rey Kimi”. In spalla, l’intervista a Zola: “I talenti ci sono. Poi manca coraggio”.