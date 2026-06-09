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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 giugno: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la guerra in Medio Oriente: la tregua resta appesa a un filo, mentre Trump prova a frenare Israele e Iran e chiede lo stop immediato al fuoco. In primo piano anche il risiko bancario, con l’offerta di Intesa Sanpaolo per Mps. Spazio poi ai ballottaggi delle Comunali, con centrodestra e centrosinistra in parità nei capoluoghi, e all’inchiesta sul ministro israeliano Ben Gvir a Roma per la Flotilla

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