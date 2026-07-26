Per quanto riguarda il corteo, al momento non ci sarebbero segnali di attività o proteste particolari in preparazione da parte di antagonisti o attivisti dei centri sociali, molto presenti nel quartiere multietnico e popolare del Pilastro. Per il presidio dell'ordine pubblico sarà comunque schierato un numero congruo di agenti, soprattutto dopo i disordini andati in scena lunedì scorso nel centro di Bologna, dove un gruppo di manifestanti, tra cui antagonisti e appartenenti all'area dei collettivi e dei centri sociali, ha dato vita a una lunga guerriglia urbana, impegnando le forze dell'ordine per diverse ore e provocando ingenti danni tra vetrine, arredi urbani e mezzi, oltre al ferimento di 64 agenti. Oggi al Pilastro è previsto anche l'impiego della Digos e dei reparti mobili e, come di consueto, ci saranno anche rinforzi da fuori regione. Dalla questura, tuttavia, precisano che si tratta di una modalità operativa ordinaria e non legata a uno specifico allarme.

Il video con la chiazza di sangue

"Prima di essere sbattuto per terra, il volto e la testa di Fakir erano integri", dice il legale dell'uomo, Fabio Anselmo, spiegando poi che non è in grado di interpretare la presenza del sangue "perché non faccio ricostruzioni medico-legali". "Si è ferito alla nuca strisciando per terra", replica l'avvocato dei poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte del 42enne. A far discutere è il video, anche questo registrato dalla finestra di uno degli appartamenti di via Svevo, in cui vengono mostrate le fasi successive alla morte di Fakir. Una agente della scientifica si avvicina al corpo, ancora avvolto nel lenzuolo e con le caviglie legate - così come era stato durante il fermo - e lo scopre. Sotto la nuca è evidente una pozza di sangue che sembra partire proprio dal cranio. Ipotesi che ha acceso, inevitabilmente, un intenso botta e risposta tra la difesa di Fakir e quella degli agenti di polizia che hanno immobilizzato l'uomo domenica scorsa. "Come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina? La cocaina non provoca tutto questo", afferma Fabio Anselmo. La chiazza di sangue, replica Gabriele Bordoni, arriva "dalla nuca", che la vittima si ferisce "strisciando per terra", mentre quelli sul volto sono i "rivoli scivolati in avanti quando era col viso all'ingiù". "C'è un'unica ferita che si provoca Fakir, mentre è trattenuto", spiega l'avvocato, ed è "alla nuca", quando morde la gamba dell'agente, "striscia per terra e si graffia. Poi con lo spray si ritrae velocemente e nel tirarsi indietro va nuovamente a ferirsi la nuca". Ricostruzioni che, evidentemente, finiranno al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire con esattezza modalità e tempistiche di quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa.