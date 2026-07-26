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Varese, investe e uccide un ciclista di 76 anni e poi fugge: arrestato

Cronaca

Sabato notte, dopo le 3, un trentacinquenne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che aveva travolto e ucciso un uomo di 76 anni in bicicletta. Il giovane era sotto l'effetto di droghe e alcol

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Un trentacinquenne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte, dopo le 3, sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Varese, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta.
Il trentacinquenne, un meccanico italiano, non si è infatti fermato a prestare soccorso ma se ne è andato. I carabinieri di Legnano e Cuggiono con l'analisi lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina. E, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol. Per questo è stato arrestato a disposizione della procura di Busto Arsizio. 

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