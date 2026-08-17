Maltempo, smottamento sulle Alpi Orobie: allerta in Valtellina

Sono ore di lavoro e allerta per Rogolo, in Valtellina, alle prese con un dissesto avvenuto ai 1100 metri delle alpi Orobie, incanalatosi nell'alveo del torrente San Giorgio, ed arrivato fino in paese a lambire la provinciale numero 30 e anche due case situate in via Roma, nei pressi del ponte. Le abitazioni sono state fatte evacuare a scopo precauzionale dalla sindaca, Roberta Dugoni, e quattro persone sono attualmente ospiti di parenti, almeno fino al termine dell'emergenza, che potrebbe durare diversi giorni.

Per fortuna al momento non si registrano danni a persone o a cose, ma la situazione resta pesante. La sindaca ha allertato i Vigili del fuoco e sul posto sono arrivate due squadre, una da Morbegno e una da Sondrio. Allertato anche il gruppo di Protezione civile di Rogolo. Tutte le persone che si trovavano in quota in baita sono state fatte scendere per precauzione, scortate da Vigili del fuoco e Protezione civile, per cui al momento non ci sono persone isolate.