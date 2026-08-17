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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Abruzzo, vento e caldo spingono gli incendi: arriva l'esercito

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È ancora emergenza incendi in Abruzzo, dove il Monte Morrone resta il fronte più critico. Il Genio militare è stato mobilitato per facilitare l'accesso alle aree interessate dalle fiamme. La presenza di vento e caldo ostacola le operazioni e favorisce la ripresa delle fiamme. Roghi anche in Carnia e nell'Alessandrino

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