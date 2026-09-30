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Incidente a Fincantieri Ancona, morto un operaio e un altro gravissimo

Cronaca

La vittima è un 55enne padre di famiglia, coinvolto in un incidente nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Sarebbe stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Molto grave anche un collega che lavorava con lui

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E' morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni, padre di famiglia, che lavorava insieme a un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona.

Ferito gravamente l'altro uomo, 29enne di origine bengalese, che verrà trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi ustionati di Pisa.

La probabile dinamica

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri nello stabilimento Fincantieri di Ancona quando, intorno alle 22.15, i due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polmare. I sindacati Fiom, Fim e Uilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di otto ore.

 

La nota di Fincantieri

 

Fincantieri esprime profondo cordoglio per la scomparsa del lavoratore vittima dell’incidente avvenuto ieri sera nel cantiere di Ancona e manifesta la propria vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi. L’azienda è inoltre vicina all’altro lavoratore rimasto ferito, con l’auspicio che le sue condizioni possano evolvere positivamente. L’incidente ha riguardato due lavoratori di una ditta esterna. Nell’immediatezza sono stati prontamente allertati i soccorsi e attivate le procedure di emergenza previste. Fincantieri è a disposizione delle Autorità competenti e sta assicurando la massima collaborazione agli accertamenti in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.

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