Famiglia nel bosco, bimbi nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi

Come confermato dal legale della famiglia, si è trattato "solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti e poi via via speriamo la situazione si possa avviare ad una soluzione definitiva"
"Per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, i bambini sono tornati alla 'casa del bosco', accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria". Lo ha confermato l'avvocato Simone Pillon, il legale che difende Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.
Un passo "verso il rientro definitivo"
"Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro e hanno preparato una grande merenda nel giardino - ha segnalato ancora il legale -. Si tratta solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti e poi via via speriamo la situazione si possa avviare ad una soluzione definitiva".
Un segnale d'amore
I due genitori, ha riferito ancora Pillon, "in ottemperanza delle decisioni del Tribunale per i minorenni, hanno percorso più di 30 mila km in pochi mesi per fare avanti e indietro dalla casa famiglia per non far mancare neppure per un minuto la loro presenza e il loro affetto ai loro figli. Anche questo è certamente un segno di grande amore e capacità genitoriale che ci si augura sia tenuto nel giusto conto".
Il nido "a lungo atteso"
Lo stesso Pillon, ha poi ammesso di esser rimasto emotivamente coinvolto dalla vicenda. "Vedendo la gioia dei bambini, finalmente a casa anche solo per così poco tempo, non ho potuto fare a meno di commuovermi", ha concluso Pillon. "Per noi, quella di Palmoli, è la casa nel bosco ma per loro è la sicurezza, il calore, il nido così a lungo atteso".