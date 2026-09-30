Famiglia nel bosco, bimbi nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi

Come confermato dal legale della famiglia, si è trattato "solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti e poi via via speriamo la situazione si possa avviare ad una soluzione definitiva"

"Per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, i bambini sono tornati alla 'casa del bosco', accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria". Lo ha confermato l'avvocato Simone Pillon, il legale che difende Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

Un passo "verso il rientro definitivo"

"Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro e hanno preparato una grande merenda nel giardino - ha segnalato ancora il legale -. Si tratta solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti e poi via via speriamo la situazione si possa avviare ad una soluzione definitiva".

Un segnale d'amore

I due genitori, ha riferito ancora Pillon, "in ottemperanza delle decisioni del Tribunale per i minorenni, hanno percorso più di 30 mila km in pochi mesi per fare avanti e indietro dalla casa famiglia per non far mancare neppure per un minuto la loro presenza e il loro affetto ai loro figli. Anche questo è certamente un segno di grande amore e capacità genitoriale che ci si augura sia tenuto nel giusto conto".