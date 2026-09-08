Famiglia nel bosco: arriva una nuova assistente sociale

Aperto un procedimento disciplinare

Secondo quanto si apprende, Giuseppina Tittaferrante potrebbe essere la nuova assistente sociale: prenderebbe il posto di Veruska D'Angelo, sulla quale è stato aperto un procedimento disciplinare da parte dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo per una presunta violazione di alcune norme del codice deontologico. L'apertura del fascicolo era scaturita da due segnalazioni: una presentata dalla presidente dell'Ordine per verificare il corretto esercizio della professione, anche in relazione a dichiarazioni rese alla stampa, e una depositata dagli ex legali dei genitori. Secondo l'esposto, l'assistente sociale avrebbe tenuto un comportamento privo dell'imparzialità richiesta dal ruolo, avrebbe espresso giudizi di valore sul modello educativo della famiglia e non avrebbe rispettato alcuni principi deontologici relativi al rapporto con gli assistiti, alla riservatezza nei confronti della stampa e alla gestione della relazione professionale. Sul punto, la professionista potrà presentare delle deduzioni a quelle che al momento sono solo ipotesi di contestazioni.

"Abbiamo accolto con favore l’apertura di un procedimento da parte dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo perché lo consideriamo a nostra tutela. Grazie a questo procedimento infatti abbiamo potuto provare la verità e la correttezza dei comportamenti della dottoressa D’Angelo", ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Luca Bauccio, che difende l’assistente sociale. "Innanzitutto è falso che la dottoressa sia stata sostituita D’Angelo è ancora applicata al caso. Il team è stato integrato con la presenza di altri psicologi e assistenti per rafforzare l’attività e non per sostituire o punire qualcuno". In merito al procedimento disciplinare, Bauccio ha spiegato che "l’ordine dell’Abruzzo aveva già archiviato precedenti esposti. Ora alla dottoressa D’Angelo si contesta di aver tenuto un comportamento ostile nei confronti della famiglia e di aver inventato la circostanza dell’avvelenamento. Ma non c’è stata alcuna invenzione abbiamo provato che c’è stata una comunicazione del sindaco alla dottoressa e i bambini in ospedale sono stati trattati col protocollo anti-avvelenamento".

"Dal legale della famiglia è stato detto che gli assistenti sociali sarebbero rimasti colpevolmente inattivi rispetto all’ordinanza del 31 luglio emessa dal tribunale per i minorenni che dava alcune prescrizioni per i bambini, ma gli assistenti sociali hanno ricevuto la notifica soltanto il 31 agosto: è assurdo accusare un ente pubblico di essere inattivo quattro giorni dopo la notifica di un provvedimento, un fatto inaccettabile che getta discredito professionale sulla mia assistita", ha concluso il legale.