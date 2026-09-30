Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Covid, contagi in aumento in Italia: scoperte nuove varianti del virus

Cronaca
©Ansa

La situazione epidemiologica del Covid in Italia si mantiene stabile e non emergenziale, pur in presenza di varianti a maggiore trasmissibilità come XEC, Nimbus e Stratus. I nuovi ceppi eludono parzialmente le difese immunitarie, ma non causano forme più gravi

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Finita da anni l’emergenza Covid continua oggi l’aggiornamento dei dati sul virus. L’ultimo bollettino parla di 74 nuovi casi in Lombardia a settembre: più della metà dei 128 registrati in Italia. La catena iniziata con Alpha, Delta e Omicron è arrivata alla variante XFG. 

Le varianti attuali

Le varianti attuali del COVID-19 derivano principalmente dall'evoluzione della famiglia Omicron e vengono costantemente monitorate da organizzazioni sanitarie come l'OMS e l'ECDC. Varianti di interesse (VOI) dell'OMS Include la famiglia di JN.1. Sotto-lignaggi monitorati (ECDC): Comprendono varianti derivate come KP.1.2 e KP.4.2, oltre a ceppi in osservazione (VUM) come XFG e NB.1.8.1 (chiamata Nimbus). Sintomi: i disturbi restano simili a quelli delle precedenti forme di Omicron: febbre, tosse, mal di gola, stanchezza e congestione nasale. 

Figliuolo: “In futuro altre pandemie"

"Ci saranno in futuro altre pandemie, penso all'antimicrobico-resistenza, le zoonosi con i salti di specie, quello che posso dire è che sicuramente non si può pensare - a livello nazionale o europeo - di non avere un'autonomia e una strategia per i dispositivi o i farmaci. Prima di questa pandemia si è pensato che in alcune parti del mondo si potesse produrre e in altre dedicarsi al design. I costi della logistica sono lievitati, lo vediamo anche oggi, e poi si rimane indietro. A livello europeo serve un bilanciamento tra la necessità delle materie prime e la possibilità di riconvertire l'apparato industriale". Così il generale Francesco Figliuolo rispondendo alle domande dei parlamentari durante l'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2.

Approfondimento

Covid, accuse a gestione Conte da mascherine e restrizioni

Cronaca: Ultime notizie

Delitto Garlasco, la madre di Sempio: “Mio figlio non c'entra niente”

Cronaca

“Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate”, ha confidato Alberto Stasi...

Covid, contagi in aumento in Italia: scoperte nuove varianti del virus

Cronaca

La situazione epidemiologica del Covid in Italia si mantiene stabile e non emergenziale, pur in...

Famiglia nel bosco, bimbi nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi

Cronaca

Come confermato dal legale della famiglia, si è trattato "solo di un'ora e mezza ma è un altro...

Morte avvelenate, possibile svolta nel giallo di Pietracatella

Cronaca

Nella giornata di ieri Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Ielsi, morte...

Strage di Brandizzo, si apre oggi a Ivrea l'udienza preliminare

Cronaca

Al via nel Palazzo di Giustizia di Ivrea (Torino) l'udienza preliminare per l'incidente...

Cronaca: i più letti