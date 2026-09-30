Salvatore Giglio, è scomparso ormai due anni fa da Cutro e a dare l’allarme, una settimana dopo, era stata proprio la moglie. Per i carabinieri che indagano sulla vicenda, sarebbero stati la 60enne e il figlio di 28 anni a uccidere Giglio per poi occultare il cadavere, forse gettandolo nel fiume Tacina. Il corpo non è ancora stato recuperato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Salvatore Giglio, di 69 anni, è scomparso nel settembre 2024 a Cutro, in provincia di Crotone. Ora, a distanza di due anni, la moglie e il figlio sono stati arrestati per omicidio. Ai tempi era stata la donna, 60 anni, a denunciare la scomparsa del marito anche se solo dopo sette giorni dalla sparizione. Per i carabinieri che hanno condotto le indagini, però, sarebbe stata proprio lei, insieme al figlio 28enne, a uccidere Giglio in casa per poi far sparire il corpo.

Omicidio e occultamento I due, oltre che di omicidio, sono accusati anche di occultamento di cadavere: il corpo senza vita di Salvatore Giglio, infatti, secodno i carabineiri sarebbe stato gettato nel fiume Tacina ma ancora non è stato ritrovato. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio: il gip della città calabrese ha emesso per madre e figlio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Leggi anche Strage di Brandizzo, si apre oggi a Ivrea l'udienza preliminare