Roma, varie esplosioni di ordigni rudimentali: cosa sappiamo

Gli investigatori non escludono che alcuni casi possano essere collegati tra loro. Il sindaco Gualtieri ha parlato di un contesto che appare di natura criminale. Il prefetto Giannini assicura: "C'è massima attenzione" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cresce l'attenzione investigativa e non solo sull'esplosione di ordigni rudimentali in varie zone della periferia di Roma. Un fenomeno che si è registrato negli ultimi mesi ed è tornato a farsi sentire anche negli ultimi giorni. Nella notte un ordigno è esploso davanti a un palazzo di via Filottrano a San Basilio. E' il terzo caso in due giorni dopo le esplosioni di bombe carta davanti a una sala slot all'Alessandrino e a un'enoteca a Don Bosco. Da mesi in città si registrano episodi del genere in diversi quadranti: da Ostia a Tor Bella Monaca, da Don Bosco a San Basilio.

Il prefetto: "C'è massima attenzione" Chi indaga non esclude un collegamento tra alcune di queste esplosioni ed è al lavoro per stabilire a quale contesto criminale siano legate. Tra le ipotesi anche quella di un assestamento tra gruppi legati al contesto della droga dopo una serie di operazioni e arresti. Il sindaco Roberto Gualtieri ha sentito il Prefetto Lamberto Giannini sulle esplosioni avvenute negli ultimi giorni. "Sta seguendo costantemente la situazione nel quadro di una intensa attività investigativa che è in pieno svolgimento con il massimo impegno della procura e delle forze di polizia. Il contesto - ha detto il sindaco - appare di natura criminale, anche in relazione ad alcuni recenti risultati ottenuti nell'attività di contrasto ad attività malavitose. Esprimo piena fiducia e massimo sostegno all'azione dello Stato per fare luce su quanto accaduto, assicurare i responsabili alla giustizia e garantire la sicurezza dei cittadini". "C'è massima attenzione e ho piena fiducia nelle indagini coordinate dalla procura di Roma per risalire ai responsabili", ha detto da parte sua il prefetto. Leggi anche Roma, trovato cadavere di un uomo in un parco: si indaga per omicidio