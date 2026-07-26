Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo, allerta arancione in Toscana: nubifragi nel Lucchese, 3.400 fulmini in un'ora

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull'Appennino, fino a quello Pistoiese. Attese nelle prossime ore piogge, anche forti, su gran parte delle regioni centro-settentrionali

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci, anche di forte intensità, su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana - dove c'è l'allerta arancione per maltempo - dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull'Appennino, fino a quello Pistoiese.

Nubifragi nel Lucchese, 3.400 fulmini in un'ora

Precipitazioni intense in Garfagnana, nella valle del Serchio. Veri e propri nubifragi nel Lucchese: a Borgo a Mozzano 87 mm di pioggia in meno di un'ora; 75 mm/h nella gola stretta di Fabbriche di Vergemoli; oltre 60 mm/h a Fornovolasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I rovesci si sono spostati verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze, poi la perturbazione è attesa su Arezzo.

Approfondimento

Maltempo, dai bollettini ai colori: come funziona il sistema allerte
FOTOGALLERY

1/10
Cronaca

Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese

Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Val Susa, scontri a marcia No Tav. Assaltato cantiere Chiomonte. FOTO

Cronaca

Centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno...

12 foto

Cunardo, uccide la moglie malata in Rsa e si spara

Cronaca

Tragedia nel pomeriggio in una casa di cura a Cunardo, in provincia di Varese. Un uomo di 80 anni...

A Milano il corteo per Roggero, ma arriva solo l'organizzatrice. FOTO

Cronaca

La manifestazione annunciata sui social in difesa di Mario Roggero si è trasformata in un...

11 foto

Tropea, migliora il bimbo ricoverato: ipotesi infezione da più batteri

Cronaca

Sta bene il bambino ricoverato all'ospedale di Lamezia che frequenta lo stesso asilo nido di...

Maltempo in arrivo al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana

Cronaca

Un’area depressionaria di origine atlantica porterà nelle prossime ore rovesci e temporali, anche...

Cronaca: i più letti