Maltempo, allerta arancione in Toscana: nubifragi nel Lucchese, 3.400 fulmini in un'oraCronaca
Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull'Appennino, fino a quello Pistoiese. Attese nelle prossime ore piogge, anche forti, su gran parte delle regioni centro-settentrionali
Un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci, anche di forte intensità, su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana - dove c'è l'allerta arancione per maltempo - dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane e sull'Appennino, fino a quello Pistoiese.
Nubifragi nel Lucchese, 3.400 fulmini in un'ora
Precipitazioni intense in Garfagnana, nella valle del Serchio. Veri e propri nubifragi nel Lucchese: a Borgo a Mozzano 87 mm di pioggia in meno di un'ora; 75 mm/h nella gola stretta di Fabbriche di Vergemoli; oltre 60 mm/h a Fornovolasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I rovesci si sono spostati verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze, poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
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