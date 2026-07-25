Morte Fakir, minacce online a Lepore dopo scontri: sindaco denuncia

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la mattina del 24 luglio, ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro del post piazza per la morte di Abderrahim Fakir. A dare la notizia è il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni, il primo cittadino è stato bersaglio di minacce: "Lepore ti vogliamo come Fakir", solo per citare uno dei messaggi indirizzati al sindaco. E non ci sarebbero solo gli attacchi pubblici sui social, ma anche messaggi privati con minacce di morte.

L'ufficio legale di Palazzo d'Accursio, come anticipato sempre dal Corriere di Bologna, stava vagliando tutto il materiale, poi il primo cittadino ha preso la sua decisione e ieri mattina si è presentato negli uffici della Questura, gli stessi dove era stato pochi giorni fa per accompagnare i familiari di Abderrahim Fakir, e ha presentato una denuncia-querela per tutelarsi.

La polemica tra Lepore e Piantedosi

E non si placa lo scontro politico proprio tra il sindaco Lepore e il ministro dell'Interno Piantedosi. "È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza", ha detto il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5mila bodycam. "Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico", la replica di Lepore. E domani, 26 luglio, Bologna scenderà ancora in piazza: grande l’allerta sul rischio di incidenti.

Autopsia Fakir: "Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento"

Intanto sono emersi i primi dettagli dall’autopsia del 42enne di origini marocchine morto domenica, a Bologna, durante un intervento della polizia. Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Ugualmente si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto all'eventuale uso di cocaina o a una eccessiva compressione.