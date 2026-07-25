Traffico in autostrada, come affrontare le code: trucchi e consigli

È l'esperienza più frustrante: si resta fermi per minuti e, ripartendo, non si trova alcun incidente o cantiere. È il cosiddetto ingorgo fantasma. Con il traffico molto denso, una singola frenata non necessaria innesca la reazione a catena descritta prima e genera una coda apparentemente senza causa. Studi sulla dinamica del traffico hanno mostrato che è sufficiente un solo automobilista che rallenta bruscamente per far collassare il flusso di un'intera fila. Più le auto sono ravvicinate, più è facile che accada.