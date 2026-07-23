Introduzione
L'afa e il caldo stanno lasciando, in queste ore, una tregua all'Italia. Secondo gli esperti, in questa fase specifica, il quadro atmosferico continuerà ad essere instabile favorendo l'arrivo di nuovi temporali, a partire dai rilievi del Nord-Est, ma poi in estensione, anche al versante adriatico del Paese.
Quello che devi sapere
Tempo instabile anche al Centro-Sud
Dopo i temporali e le grandinate che hanno colpito parte del Paese, il tempo si sta dimostrando piuttosto altalenante. Tale situazione, confermano i meteorologi, è causata da un anticiclone subtropicale "non più così solido e che non riesce dunque a dominare incontrastato sul nostro Paese, raggiunto da masse d'aria più fresca di origine atlantica, principali responsabili dei forti temporali che hanno caratterizzato il quadro meteorologico un po' ballerino di questa prima parte della settimana". Di fatto, dopo il Nord, anche il Centro-Sud sarà caratterizzato da tempo instabile.
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Temporali in arrivo e allerta gialla in tre regioni
Nel corso delle prossime ore, dunque, l'aria fresca sarà protagonista soprattutto al Nord-Est, dove già dalle prime ore di oggi si è fatta segnalare una nuvolosità irregolare, specie sui rilievi alpini e prealpini, ma anche fino in pianura sull'alto Veneto e su parte del Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio di oggi, 23 luglio, sono attesi temporali a partire dai rilievi del Triveneto. Ma altri focolai temporaleschi tenderanno a formarsi lungo la dorsale appenninica del Centro, per poi estendersi, anche al medio e basso versante adriatico, in particolare su Abruzzo, Molise e Puglia. Queste tre regioni, in particolare, prevedono un'allerta gialla per temporali proprio per la giornata di oggi.
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Le temperature ed il calo termico
Nell'ottica di questo quadro, le temperature si manterranno piuttosto gradevoli al Nord, anche se inizieranno a diminuire di poco anche sulle regioni tirreniche del Centro e successivamente al Sud, soprattutto a partire da domani, 24 Luglio, "quando si completerà il calo termico e terminerà dunque per tutta l'Italia la terza ondata di calore".
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Il punto dell'esperto
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, "l'illusione del fresco ci accompagnerà con un progressivo smantellamento dell'anticiclone". Nelle prossime ore, ha spiegato, "assisteremo a un lento calo termico anche al Sud, sebbene le Isole Maggiori resteranno tenacemente vicine alla soglia dei 38-39°C. Altrove i termometri saranno tranquilli (con l'eccezione di Roma, ancora a 34-35°C), si svilupperanno isolati acquazzoni pomeridiani sul Triveneto e lungo il versante adriatico, a ridosso dell'Appennino". Poi, venerdì "ci sarà ancora residua instabilità e qualche rovescio al Sud, mentre sabato si profila come una gradevole giornata di transizione quasi ovunque".
Domenica di pioggia, ma poi torna il caldo
Domenica 26 Luglio, invece, toccherà munirsi di ombrelli soprattutto al Nord e su buona parte del Centro. L'Italia, conferma Tedici, sarà infatti spaccata in due: "Mentre al Centro-Nord pioverà, in Sicilia si toccheranno nuovamente i 38-40°C". Ma non basta a considerare l'afa del tutto alle spalle. "La tendenza per la prossima settimana vede già lo spettro dell'anticiclone africano pronto a riprendersi il nostro Paese. A partire da mercoledì prossimo i termometri inizieranno una nuova salita", ha sottolineato l'esperto. Di fatto, le proiezioni indicano che, dal primo weekend di agosto, "ci ritroveremo tutti di nuovo imprigionati nella fornace del Cammello, pronti a subire i colpi della quarta ondata di calore del 2026".
Le previsioni
Ecco, nel dettaglio, le previsioni per le prossime ore. Una vasta saccatura depressionaria si sta muovendo tra Europa orientale e Balcani interessando in parte anche la nostra Penisola. Correnti più fresche dai quadranti settentrionali stanno per toccare il Mediterraneo centrale portando una generale diminuzione delle temperature e dell'afa. Tra oggi e domani le condizioni meteo saranno ancora instabili in particolare sul medio-basso versante Adriatico dove è atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi. Con l'arrivo dell'ultimo weekend di luglio, un promontorio anticiclonico porterà condizioni di tempo più stabile ovunque e una ripresa delle temperature, specie i valori massimi.
Una nuova ondata di caldo
Allo stesso tempo però, segnalano gli esperti, una saccatura depressionaria si muoverà dall'Europa occidentale verso est portando entro domenica un aumento dell'instabilità a partire dalle regioni settentrionali. All'inizio della prossima settimana è possibile un isolamento di una piccola goccia fredda in quota sulla Sardegna con instabilità in aumento su quest'ultima. Per la prossima settimana le previsioni confermano un generale aumento delle temperature con una nuova ondata di caldo intenso possibile tra fine luglio e inizio agosto.