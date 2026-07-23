Ecco, nel dettaglio, le previsioni per le prossime ore. Una vasta saccatura depressionaria si sta muovendo tra Europa orientale e Balcani interessando in parte anche la nostra Penisola. Correnti più fresche dai quadranti settentrionali stanno per toccare il Mediterraneo centrale portando una generale diminuzione delle temperature e dell'afa. Tra oggi e domani le condizioni meteo saranno ancora instabili in particolare sul medio-basso versante Adriatico dove è atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi. Con l'arrivo dell'ultimo weekend di luglio, un promontorio anticiclonico porterà condizioni di tempo più stabile ovunque e una ripresa delle temperature, specie i valori massimi.