Come proteggere l'auto dalla grandine spendendo meno di 50 euro

Il cartone è uno dei rimedi più gettonati, ma va usato con criterio. Ha un senso in un caso specifico: la protezione d'emergenza del solo parabrezza, dove può fare da base sotto una coperta di stoffa spessa, che è il vero cuscinetto che attutisce i colpi. Su una superficie piccola e verticale come il vetro anteriore il sistema è più gestibile e difende il punto più costoso e pericoloso da danneggiare. Sconsigliato invece stenderlo sull'intera auto come strato sotto un telo antipolvere low cost: il cartone si inzuppa in fretta con la pioggia che accompagna quasi sempre la grandine, perdendo ogni capacità di assorbire l'urto, è difficile da ancorare e, se scivola con il vento, può addirittura segnare la carrozzeria. Il telo sottile, dal canto suo, ripara da pioggia e sole ma poco dalla grandine.

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