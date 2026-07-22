Nonostante qualche pioggia, l’emergenza siccità prosegue e sta diventando critica nel Po e nel lago Maggiore. I recenti temporali, rileva l'Osservatorio dell'Autorità di bacino del Po, non sono stati sufficienti a evitare la siccità. Nel delta del fiume, per esempio, prosegue l'emergenza per l'intrusione del cuneo salino, e il lago Maggiore è vicino al limite minimo operativo. Le conseguenze si fanno sentire nell'agricoltura e nella disponibilità di acqua potabile, tanto che decine di comuni in Lombardia e nelle Marche sono in difficoltà. Problemi anche in Veneto, Piemonte, Molise (con l’acqua razionata e rubinetti a secco per ore in diverse zone).

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