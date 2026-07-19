Caldo notturno, perse 56 ore di sonno all’anno per alte temperature

Caldo notturno, perse 56 ore di sonno all’anno a causa delle alte temperatureSalute e Benessere
Introduzione
Secondo un nuovo studio di Climate Central, il cambiamento climatico sta modificando le abitudini nel dormire a livello globale. Una qualità e una durata del sonno sufficienti sono essenziali per la salute e il benessere delle persone, ma le temperature notturne più calde rendono più difficile per le persone ottenere il riposo di cui hanno bisogno. Nel mondo, in media ogni essere umano ha perso quasi 56 ore di sonno all'anno a causa delle alte temperature ambientali durante il periodo 2020-2025, con le città del Medio Oriente che hanno sperimentato i livelli più alti di perdita di sonno. In quasi tutte le città analizzate (oltre 1.300), le ore perse sono almeno raddoppiate dai primi anni ’70.
Quello che devi sapere
Le notti calde danneggiano la salute
Il sonno è strettamente legato alla capacità del corpo di raffreddarsi e temperature notturne più elevate interferiscono con quel processo di raffreddamento. Temperature notturne più calde sono associate a una durata del sonno più breve e a una qualità del sonno ridotta, con effetti più forti durante i periodi più caldi, nelle regioni più calde e tra le popolazioni più vulnerabili. Poiché molte persone non dormono abbastanza e la perdita di sonno può accumularsi nelle notti ripetute, anche riduzioni modeste possono diventare dannose nel corso di una stagione calda.
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Lo studio
Il cambiamento climatico sta aumentando le temperature notturne in molte parti del mondo e rende più comuni le notti estremamente calde. Per stimare come il cambiamento climatico stia influenzando il sonno nelle città di tutto il mondo, Climate Central ha applicato una relazione tra temperatura notturna e sonno sia alle temperature osservate che a quelle che si sarebbero verificate in un mondo senza inquinamento. Sono stati analizzati due periodi di tempo: dal 2020 al 2025 e un periodo storico nei primi anni '70. Questo ha permesso di stimare quanto sonno ha perso la persona media a causa delle alte temperature notturne e quanto di questa perdita di sonno fosse dovuta al cambiamento climatico.
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Un problema globale
A livello globale, la persona media ha perso quasi 56 ore di sonno ogni anno a causa del caldo notturno tra il 2020 e il 2025. Circa sei ore di quella perdita annuale di sonno, o poco più del 10%, possono essere attribuite al riscaldamento causato dal cambiamento climatico. Ciò equivale a quasi sette notti di sonno perse ogni anno a causa delle temperature notturne più elevate, tra cui circa una notte legata al cambiamento climatico. Sebbene il cambiamento climatico abbia rappresentato una quota relativamente modesta della perdita di sonno totale stimata correlata al calore a livello globale, la sua influenza è stata sostanzialmente più forte in alcune regioni e città. Gli impatti maggiori sono stati concentrati in luoghi che hanno già sperimentato temperature notturne estremamente calde.
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Le differenze geografiche
Durante il periodo 2020-2025, le città con le maggiori perdite di sonno legate al cambiamento climatico erano in Medio Oriente. Si stima che le persone nelle città dell'Arabia Saudita, dell'Oman e degli Emirati Arabi Uniti perdano tra le 55 e le 87 ore di sonno all'anno a causa delle temperature notturne più elevate, con 12-16 ore di sonno perse a causa del cambiamento climatico. Cioè quasi due notti intere di sonno ogni anno perse a causa dell'influenza del cambiamento climatico sulle temperature notturne. Le perdite di sonno legate ai cambiamenti climatici erano elevate anche in altri luoghi già caldi: le persone nel sud dell'India e in diversi Paesi del sud-est asiatico hanno perso da 78 a 91 ore di sonno all'anno a causa delle temperature notturne più elevate, tra cui circa otto o nove ore a causa del cambiamento climatico. Allo stesso modo, le persone in alcune città dell'Africa occidentale, tra cui alcune città in Niger, Nigeria e Burkina Faso, hanno perso 65 ore di sonno o più all'anno, di cui circa 10-11 ore legate al cambiamento climatico.
La situazione nel continente americano
Perdite di sonno simili legate al cambiamento climatico sono riscontrabili anche in alcune città delle Americhe, tra cui gli il sud-ovest degli Stati Uniti, Messico, Guatemala, Colombia e Venezuela. Le persone nelle 253 città degli Stati Uniti analizzate hanno sperimentato una media di 36 ore di perdita di sonno all'anno a causa di temperature notturne più elevate durante il 2020-2025, di cui circa quattro ore, o il 13%, erano dovute a cambiamenti climatici causati dall'uomo. Le città degli Stati Uniti con le maggiori perdite di sonno legate ai cambiamenti climatici (tra le sette e le nove ore all'anno) erano in Arizona, California, Florida e Nevada.
E in Italia?
Anche nel nostro Paese il peso del riscaldamento globale sulla perdita di sonno è superiore alla media mondiale. A Milano, delle 35 ore di sonno perse ogni anno a causa del caldo notturno, 7 ore (il 20%) sono attribuibili direttamente al cambiamento climatico. Dati simili si riscontrano a Roma, Torino e Palermo. Nel capoluogo piemontese le ore perse sono 33, di cui 6 (19%) legate al riscaldamento globale, mentre nella città siciliana si arriva a 43 ore di sonno perse all'anno, 8 delle quali (18%) imputabili al cambiamento climatico.
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Il confronto con gli anni Settanta
Il cambiamento climatico sta contribuendo alla perdita di sonno molto più ora che nei primi anni '70 in quasi tutte le città analizzate. Sebbene la quantità di perdita di sonno legata alla temperatura a causa del cambiamento climatico sia relativamente piccola, è circa raddoppiata a livello globale, da circa due ore all'anno nel 1970-1975 a circa cinque ore all'anno nel 2020-2025. Nei primi anni '70, gli abitanti della città media che abbiamo analizzato hanno perso circa 46 ore di sonno all'anno a causa del caldo notturno. Entro gli anni 2020, è salito a circa 50 ore e il cambiamento climatico rappresenta una quota maggiore di tale onere. La parte legata al cambiamento climatico di questa perdita di sonno è almeno raddoppiata dai primi anni '70 in quasi tutte le città analizzate (1.335 su 1.338) ed è almeno triplicata in 840 di quelle città.
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