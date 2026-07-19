Caldo notturno, perse 56 ore di sonno all’anno per alte temperature

Il cambiamento climatico sta aumentando le temperature notturne in molte parti del mondo e rende più comuni le notti estremamente calde. Per stimare come il cambiamento climatico stia influenzando il sonno nelle città di tutto il mondo, Climate Central ha applicato una relazione tra temperatura notturna e sonno sia alle temperature osservate che a quelle che si sarebbero verificate in un mondo senza inquinamento. Sono stati analizzati due periodi di tempo: dal 2020 al 2025 e un periodo storico nei primi anni '70. Questo ha permesso di stimare quanto sonno ha perso la persona media a causa delle alte temperature notturne e quanto di questa perdita di sonno fosse dovuta al cambiamento climatico.

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