In Sicilia decine di incendi stanno tenendo impegnati vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile in diverse province. Una delle situazioni più complesse lungo la strada statale 121 in direzione Musto Giunto, a Caltanissetta: i vigili del fuoco hanno chiesto il supporto di autobotti per far fronte a tre punti fuoco. Un altro fronte particolarmente delicato vicino le infrastrutture militari a Sigonella, nel Siracusano, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato sulla strada statale 417, a ridosso della base Nato. Poco distante, a Carlentini, le fiamme hanno minacciato l'agriturismo Roccavia, sono intervenute squadre di volontari a supporto dei pompieri e del gruppo comunale. La provincia di Palermo è stata colpita, con focolai multipli, soprattutto nell'area collinare e periferica. A Monreale, la località Sagana è stata interessata da un incendio lungo la strada intercomunale 7, segnalato dai residenti e gestito con l'invio di squadre del corpo forestale.