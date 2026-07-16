La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi nelle scorse ore ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra oggi e domani. Allerta caldo a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Anticiclone in ritirata al Nord a partire dal pomeriggio di venerdì. Nei giorni successivi anche le regioni del Centro-Sud dovrebbero beneficiare di aria più fresca
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La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi nelle scorse ore ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra oggi e domani. Allerta caldo a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Anticiclone in ritirata al Nord a partire dal pomeriggio di venerdì. Nei giorni successivi anche le regioni del Centro-Sud dovrebbero beneficiare di aria più fresca.
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La Sicilia nella morsa degli incendi, rogo vicino alla base Nato di Sigonella
In Sicilia decine di incendi stanno tenendo impegnati vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile in diverse province. Una delle situazioni più complesse lungo la strada statale 121 in direzione Musto Giunto, a Caltanissetta: i vigili del fuoco hanno chiesto il supporto di autobotti per far fronte a tre punti fuoco. Un altro fronte particolarmente delicato vicino le infrastrutture militari a Sigonella, nel Siracusano, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato sulla strada statale 417, a ridosso della base Nato. Poco distante, a Carlentini, le fiamme hanno minacciato l'agriturismo Roccavia, sono intervenute squadre di volontari a supporto dei pompieri e del gruppo comunale. La provincia di Palermo è stata colpita, con focolai multipli, soprattutto nell'area collinare e periferica. A Monreale, la località Sagana è stata interessata da un incendio lungo la strada intercomunale 7, segnalato dai residenti e gestito con l'invio di squadre del corpo forestale.
Maltempo: morta una persona in nubifragio nel Modenese
Una persona è morta coinvolta nel nubifragio che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha funestato l'Emilia-Romagna. E' accaduto a Bomporto (Modena). Al momento non si è ancora appreso nulla sulle sue generalità, si sa solo che la vittima era in auto nel momento di massima intensità della tempesta di pioggia e vento. A causa delle condizioni di scarsa visibilità, l'auto si è schiantata contro un'altra macchina che stava arrivando dalla direzione opposta, in via Bastiglia.
Maltempo, serata difficile nell'Alessandrino, vigili del fuoco al lavoro
Alberi caduti, strade allagate, capannoni scoperchiati. "Abbiamo 150 chiamate in coda e i telefoni continuano a squillare. Zona particolarmente colpita il Novese: caduti alberi, pali, divelte coperture". Così in serata dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Alessandria, dopo la seconda ondata di maltempo - la prima nel tardo pomeriggio - che ha colpito la provincia. Criticità anche ad Alessandria, dove le forte piogge sul Novese hanno reso difficile la situazione del Rio Lovassina. Distribuiti dai volontari della protezione Civile sacchetti di sabbia nei sobborghi di Litta Parodi e Spinetta Marengo. E' stato attivato il Coc; polizia locale reperibile per l'intera serata. Criticità segnalate anche al confine con Asti per il forte nubifragio: la stazione protezione civile di Frascaro ha toccato un'intensità di 720 millimetri l'ora. A Tortona - a causa del forte maltempo - 'Vibrazioni Summer Show', previsto per la serata in piazza Duomo, è stato rinviato a data da destinarsi.
Maltempo in Emilia-Romagna, alcune famiglie evacuate
Sono 457 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo sull'Emilia-Romagna e circa altrettanti rimasti in coda, principalmente per rimozione di alberi o rami caduti sulla strada, auto parcheggiate o case, oppure per rimozione di parti pericolanti o coperture divelte dal vento, o per prosciugamento di locali allagati. In provincia di Reggio Emilia, in particolare, ancora oltre 100 richieste in attesa e si attendono moduli di soccorso da Marche, Toscana e Liguria. Sono in corso verifiche ed evacuazioni di alcune famiglie con abitazioni dal tetto scoperchiato, in particolare nella zona di Poviglio e Brescello.