Caldo, come affrontare gli effetti sul cuore: consigli del cardiologo

Cosa fare dunque per proteggersi? "Ci sono, soprattutto nei cardiopatici e negli anziani, degli accorgimenti pratici", continua De Luca. "Il primo è che bisogna idratarsi in maniera adeguata in base alle condizioni cliniche e in base alle temperature, evitare soprattutto durante l'estate bevande molto zuccherate e l'alcol, che non aumentano l'apporto idrico, ma anzi favoriscono la disidratazione", spiega. E poi aggiunge: "Attenzione agli orari dell'attività fisica: soprattutto per gli anziani, va evitato lo sforzo fisico estremo, è importante non uscire nelle ore più calde (fine mattinata-primo pomeriggio). Gli ambienti in cui si sta devono essere freschi e ben ventilati per adeguare la temperatura corporea. E attenzione al vestiario, ma anche al tipo di pasto che non deve essere abbondante per non affaticare digestione e circolazione. È molto meglio assumere frutta e verdura, che idratano e scegliere menu leggeri".